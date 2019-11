Christophe Galtier completa cinco anos no comando do Saint-Étienne

Nesta segunda-feira (15), o técnico Christophe Galtier completou cinco anos no posto de técnico do Saint-Étienne. Em 15 de dezembro de 2009, o ex-jogador de times como Lille, Olympique de Marseille e Toulouse, bem como da seleção francesa, aceitara viver nos Verts sua segunda experiência como treinador. A primeira ocorrera nos anos de 2001 e 2002, no Aris Salônica, da Grécia.

Depois de pendurar as chuteiras, Galtier passou a maior parte do tempo trabalhando como auxiliar técnico. Alain Perrin foi o seu maior parceiro. Entre os anos de 2004 e 2009, a dupla esteve junta em diversos clubes: Al-Ain (Emirados Árabes Unidos), Portsmouth (Inglaterra), Sochaux, Lyon e Saint-Étienne. Antes disso, o ex-zagueiro trabalhara no Olympique de Marseille e no Bastia. No OM, foi o "braço direito" de Bernard Casoni, do brasileiro Abel Braga e de Javier Clement. No SCB, auxiliou Gérard Gili. Também chegou a ser técnico interino dos marselheses e dos corsos, após as respectivas demissões de Abel e Gili.

Christophe Galtier adquiriu renomada experiência com dois títulos da Coupe de France - um com o Sochaux e o outro com o Lyon -, um da Ligue 1 e um da Supercopa da França - ambos com o Lyon -, todos eles na sua vitoriosa parceria com Alain Perrin.

Após a saída de Perrin, no momento em que o Sainté lutava contra o rebaixamento e vivia uma crise que parecia não ter fim - tudo isso depois de uma campanha satisfatória na Copa da Uefa, na qual chegou às oitavas de final -, Galtier assumiu o comando alviverde. A estreia foi contra o Olympique de Marseille, e o compromisso terminou empatado em 0 a 0. A equipe se livrou da degola, ficando na 17ª colocação, a primeira fora da faixa de descenso.

Na temporada 2010/2011, o Sainté quebrou seu primeiro tabu com Christophe Galtier no comando. Em 25 de setembro de 2010, no 100º Derby du Rhône, os Stéphanois venceram o rival Lyon em pleno Stade de Gerland, fato que não ocorria desde fevereiro de 1993. O placar foi de 1 a 0, gol do meia Dimitri Payet, que hoje joga no OM. Na Ligue 1, o ASSE ficou na modesta 10ª posição.

Em 26 de outubro de 2011 veio a primeira grande decepção da "Era Galtier": em novo encontro entre Saint-Étienne e Lyon, pelas oitavas de final da Coupe de la Ligue 2011/2012, os Lyonnais não se intimidaram com a pressão do Stade Geoffroy-Guichard, venceram por 2 a 1 - Briand e Michel Bastos anotaram para o OL e Aubameyang descontou para o ASSE - e eliminaram os alviverdes da competição nacional. Três dias depois, os arquirrivais novamente se enfrentaram, dessa vez pela Ligue 1 2011/2012, e o lado vermelho, azul e branco do Ródano-Alpes venceu mais uma: 2 a 0, gols de Briand e Gourcuff. No campeonato nacional, o Saint-Étienne foi o 7º colocado.

A consagração de Christophe Galtier como técnico veio na temporada 2012/2013. Com um futebol envolvente e ofensivo, os Verts obtiveram a quinta colocação da Ligue 1 - igualando a campanha de 2007/2008 -, chegaram às quartas de final da Coupe de France e conquistaram a Coupe de la Ligue. O título veio após longos 32 anos sem um título nacional de ponta. Na CdL 2012/2013, o Sainté eliminou Lorient, Sochaux, PSG, Lille - bateu o Sochaux no tempo normal, e os outros três na disputa de pênaltis - e, por fim, superou o Rennes na grande decisão.

O gol que deu a taça - e um lugar na próxima UEL - aos alviverdes foi construído pelos dois maiores pilares do time àquela época: o francês naturalizado gabonês Pierre-Emerick Aubameyang - hoje no Borussia Dortmund - cruzou a bola para a área e o brasileiro Brandão - que atualmente vive fase nada boa fora dos gramados - balançou as redes. O goleiro Stéphane Ruffier, o volante Loïc Perrin e o meia Romain Hamouma - estes defendem o clube até hoje - eram outros destaques daquele time, que também tinha os laterais Kurt Zouma e Faouzi Ghoulam - atualmente no Chelsea e no Napoli, respectivamente. Curiosamente, a partida daquele 20 de abril de 2013 era a de número 150 da carreira de Galtier. Ao final da temporada, Christophe foi eleito o melhor técnico do futebol francês.

De volta a uma competição europeia após quatro temporadas de ausência, o Saint-Étienne eliminou o Milsami Orhei, da Moldávia, na terceira fase eliminatória da Uefa Europa League 2013/2014. Nos playoffs, último estágio antes da fase de grupos, os franceses sucumbiram diante do modesto Esbjerg, da Dinamarca. Na partida de ida, jogada fora de casa, perderam por 4 a 3, de virada. Uma vitória simples no jogo de volta bastava para garantir a vaga na fase seguinte. Todavia, os dinamarqueses levaram a melhor novamente: 1 a 0.

Era a hora de juntar os cacos para a temporada nacional. Com as eliminações precoces nas duas copas, o time jogou todas as suas fichas na Ligue 1 e lutou até o fim por uma vaga na Uefa Champions League. Acabou ficando em quarto lugar - inclusive, à frente do rival Lyon, após longo tempo de supremacia do OL -, posto que dava à equipe uma vaga para a próxima Europa League.

Novamente nos playoffs da UEL, o Sainté tinha pela frente o Karabükspor, da Turquia. Foi derrotado pelo placar mínimo no primeiro compromisso, disputado em território turco, e precisava vencer por uma contagem mais elástica no segundo jogo, para avançar de fase. Na véspera do duelo decisivo, Galtier garantiu que seus comandados não iriam decepcionar a torcida novamente. A vitória veio pelo mesmo placar - gol de Monnet-Paquet -, e a vaga foi decidida na disputa de pênaltis. Brilhou a estrela de Stéphane Ruffier, que defendeu duas cobranças e permitiu aos gauleses festejar a tão sonhada classificação na fase de grupos.

Outra decepção a nível continental acabou vindo. O ASSE empatou seus cinco primeiros jogos e foi à Ucrânia enfrentar o Dnipro. Os Stéphanois não dependiam de suas próprias forças. Necessitavam de uma vitória e de um tropeço do Qarabag frente à Inter - ou de um empate atrelado a uma derrota do time azeri - para ir ao mata-mata. Acabaram perdendo por 1 a 0 e dando adeus precoce - não mais precoce que o da última temporada - à competição.

Em âmbito nacional, os Verts mantêm a rotina adquirida na "Era Galtier": a de lutar por vaga nas competições europeias. Estão em quarto lugar com 33 pontos, cinco atrás do líder Olympique de Marseille. Em 30 de novembro deste ano, os alviverdes quebraram outro tabu assombroso. Venceram o rival Lyon em casa, fato que não ocorria desde abril de 1994, por 3 a 0. Os gols foram de Bayal Sall, Van Wolfswinkel e Cohade. Exatos oito meses antes, o lado verde e branco do Ródano Alpes conquistara sua segunda vitória no Gerland em quatro anos: 2 a 1.

Apesar das decepções na Europa League, Christophe Galtier tem créditos de sobra com a diretoria do Saint-Étienne. O profissional de 48 anos ajudou o clube a reconquistar respeito em território nacional, e os dirigentes acreditam que, cedo ou tarde, o prestígio também virá a nível continental. O trabalho a longo prazo tem o aval da alta cúpula vert. Para o maior campeão francês é difícil concorrer com o endinheirado PSG e outros rivais mais saudáveis financeiramente - Marseille e Lyon - na parte de cima da tabela, mas a "caça" aos oponentes continua.

Cinco grandes momentos da Era Christophe Galtier no Saint-Étienne:

1 - Saint-Étienne 1 x 0 Rennes - Coupe de la Ligue 2012/2013

2 - Saint-Étienne 0 (5) x (3) 0 Paris Saint-Germain - Coupe de la Ligue 2012/2013

3 - Paris Saint-Germain 1 x 2 Saint-Étienne - Ligue 1 2012/2013

4 - Saint-Étienne 3 x 0 Lyon - Ligue 1 2014/2015

5 - Saint-Étienne 1 (4) x (3) 0 Karabükspor - Uefa Europa League 2014/2015

Cinco duros momentos da Era Christophe Galtier no Saint-Étienne:

1 - Saint-Étienne 0 x 1 Esbjerg - Uefa Europa League 2013/2014

2 - Dnipro 1 x 0 Saint-Étienne Uefa Europa League 2014/2015

3 - Saint-Étienne 1 x 2 Lyon - Coupe de la Ligue 2011/2012

4 - Saint-Étienne 1 x 4 Lyon - Ligue 1 2010/2011

5 - Paris Saint-Germain 5 x 0 Saint-Étienne - Ligue 1 2014/2015