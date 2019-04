Agente de El Shaarawy diz que atacante fica no Milan e descarta ida ao Borussia Dortmund

O agente de Stephan El Shaarawy negou nesta sexta-feira (19) todas as especulações envolvendo o atacante do Milan e assegurou a permanência do jogador no clube italiano. Segundo Manuel El Shaarawy, que além de agente é irmão do camisa 92, El Shaarawy está no “centro de projetos” do rossonero e não irá se transferir para Borussia Dortmund ou Roma em janeiro, como a imprensa europeia especulou nas últimas semanas.

“Nenhuma pessoa ligada ao Borussia Dortmund, à Roma, ou qualquer outro clube entrou em contato comigo”, disse o representante em entrevista ao site do jornalista italiano especializado em transferências Gianluca Di Marzio. “Stephan não vai deixar o Milan em janeiro, a menos que haja uma oferta sensacional, do tipo que ninguém consegue recusar”, insistiu.

Com a chegada de Filippo Inzaghi ao comando técnico do Milan, El Shaarawy, de 22 anos, ganhou mais oportunidades e confiança após ficar um longo tempo parado devido às lesões que o afastaram de praticamente toda a última temporada. Entretanto, o camisa 92 ainda não convenceu nesta temporada e no último jogo, na vitória do Milan sobre o Napoli por 2 a 0, permaneceu sentado no banco de reservas e não entrou em campo.

Para Manuel El Shaarawy, “ser deixado no banco de reservas faz parte do jogo. Stephan entende que Inzaghi só quer o melhor dele. Ele está no centro de projetos do Milan, e a relação com o treinador e com o ambiente é excelente”.

O agente também negou que o atacante italiano está vivendo uma fase difícil e alegou que ele só precisa ganhar confiança e marcar mais gols.

“Ele está com uma boa condição física e mental, mas ele precisa marcar mais. Ele dá um grande apoio à equipe na parte defensiva, o que, na maioria das vezes, diminui sua lucidez quando fica na frente do gol. É claro que, quando a posição do jogador é o ataque, a meta é obter um número de gols que chegue pelo o menos na casa dos dois dígitos”, concluiu.