Real Madrid x San Lorenzo no Mundial de Clubes 2014

19:32 Boa noite a você que acompanhou a decisão do Mundial de Clubes da Fifa 2014! Fique ligado nas notícias do seu clube seguindo nosso perfil no twitter!

19:27 Confira como foi a partida: Real Madrid vence San Lorenzo e conquista tetracampeonato do Mundial de Clubes

92' Final de jogo em Marrakech para Real Madrid 2x0 San Lorenzo! Com gols de Sergio Ramos e Bale, os espanhóis vencem os argentinos e conquistam o tetracampeonato do Mundial de Clubes

90' Arbitragem assinala dois minutos de acréscimo!

88' Última mudança do Real Madrid! SAI Sergio Ramos, autor do primeiro gol, ENTRA Varane

86' UHHHHHHHH! Tentando diminuir, Mercier arrisca de longe, mas Casillas corta o perigo

84' Cartão amarelo para Kannemann, do San Lorenzo!

79' Torcida do San Lorenzo segue alentando, mas o time não consegue esboçar reação dentro de campo e a vantagem permanece com os espanhóis

75' No momento, sensação térmica de 6ºC em Marrakech. Mesmo com a derrota, torcida do San Lorenzo incentiva o time da arquibancada

73' Substituição no Real Madrid! SAI Carvajal, ENTRA Arbeloa

72' UHHHHHHHHHHH! Bale cruza de três dedos para Benzema que, mesmo marcado, chuta com perigo

68' Substituição no San Lorenzo! SAI Cauteruccio, ENTRA Mattos

65' Primeiro bom momento do San Lorenzo na etapa final! Mas recebe na esquerda e chuta cruzado, porém Casillas defende sem problemas

63' Segue em cima o Real! Bale tenta cruzar para Cristiano Ronaldo, mas a bola vai em cima da barra e acerta o travessão

62' UHHHHHHHH! Mesmo em vantagem, o Real Madrid segue em busca do terceiro gol. Aproveitando uma saída errada da zaga do San Lorenzo, a bola sobra com Benzema, que arrisca da entrada da área e leva perigo

60' Mais uma mudança no San Lorenzo! SAI Yepes, ENTRA Cetto

56' Substituição no San Lorenzo! SAI Verón, ENTRA Romagnoli

54' Cartão amarelo para Bufarinni, do San Lorenzo! Lateral argentino recebe o cartão após falta em Bale

53' UHHHHHHHHHHHHH! Kalinski arrisca de longe e a bola passa com perigo

50' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! Após troca de passes no campo ofensivo, a bola sobrou com Bale. O galês chutou fraco e o goleiro Torrico aceitou e engoliu um frangaço. Agora, Real Madrid 2x0 San Lorenzo

49' Cristiano Ronaldo recebe livre na pequena área e fura no momento da finalização. Atacante português ainda não marcou no Mundial

46' Bola rolando para o segundo tempo de Real Madrid 1x0 San Lorenzo, em Marrakech

18:31 A bola vai voltar a rolar na etapa final em instantes! Não saiam daqui!

18:25 Destaque da primeira etapa é o meia alemão Toni Kroos, do Real Madrid. Meio-campista tentou 42 passes e acertou todos

18:20 Em vantagem no placar, o Real Madrid também leva vantagem nas estatísticas

45+2' Final de primeiro tempo em Marrakech para Real Madrid 1x0 San Lorenzo! Com gol de Sergio Ramos, aos 36, a equipe espanhola sai em vantagem no intervalo

45' Arbitragem assinala dois minutos de acréscimo

43' Substituição no Real Madrid! SAI o lateral-esquerdo Marcelo, contundido, ENTRA Fábio Coentrão

41' Lateral-esquerdo brasileiro Marcelo sente lesão muscular, sozinho, e deixará o gramado. Fábio Coentrão vai entrar em seu lugar

36' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! Kroos cobra escanteio na primeira trave, Sergio Ramos sobe livre e cabeceia no contra pé de Torrico, fazendo Real Madrid 1x0 San Lorenzo

35' UHHHHHHHHH! Real Madrid segue forte no ataque. Ortigoza passa mal e Benzema arma contra-ataque. O francês serve Bale, que chuta cruzado e Torrico bota para escanteio

29' Cartão amarelo para Carvajal! Lateral-direito do Real Madrid recebe o segundo cartão da partida

28' UHHHHHHHH! Benzema arrisca e Torrico faz a defesa em dois tempos

26' Partida continua sem lances ofensivos, devido à postura defensiva das duas equipes

22' Cartão amarelo para Sergio Ramos, do Real Madrid! Zagueiro espanhol recebe o primeiro cartão da sua equipe na partida

18' Real Madrid começa mais forte no ataque, mas o San Lorenzo faz a famosa "catimba" e segura os ímpetos ofensivos

16' Cartão amarelo para Barrientos, do San Lorenzo!

13' Partida sem muitas emoções nos primeiros minutos, equipes optam por se estudar para criar jogadas ofensivas

11' Cartão amarelo para Ortigoza, do San Lorenzo! Meia do time argentino recebe o primeiro cartão do jogo

8' Bem postado na defesa, o San Lorenzo segura os ímpetos do Real Madrid e explora os contra-ataques para tentar surpreender os espanhóis

4' Cristiano Ronaldo arrisca falta de longe, a bola desvia de leve na barreira, mas Torrico defende sem problemas

1' UHHHHHHHHHH! Bale cruza da direita e Benzema não alcança, chegando muito perto de fazer o primeiro

0' Bola rolando em Marrakech para Real Madrid x San Lorenzo, na final do Mundial de Clubes da Fifa de 2014! Saída de bola foi dos espanhóis

17:25 Apenas cinco minutos para começar o jogo, não saiam daqui!

17:22 Equipes entraram em campo e já já a bola rola!

17:14 As equipes já retornaram aos vestiários e já já reaparecem no campo de jogo para o início da partida decisiva!

17:09 Falta muito pouco para a bola rolar em Marrakech para a decisão do Mundial de Clubes, a ser disputada entre Real Madrid e San Lorenzo

17:05 Veja os detalhes dos números comparativos de Real Madrid e San Lorenzo divulgados pela Fifa

16:53 Real Madrid e San Lorenzo já estão no campo de jogo realizando o último aquecimento antes da bola rolar! A bola rola às 17h30

16:47 No duelo de logo mais, o Real Madrid entra em campo em busca de se aproximar do recorde do Coritiba, que venceu 24 partidas consecutivas, em 2011. O time merengue, no momento, possui 21 triunfos em sequência

16:44 No momento, 19h44 em Marrakech e 13ºC na cidade marroquina

16:33 Na disputa pelo 3º lugar da competição, o Auckland City venceu o Cruz Azul por 4 a 2, após cobranças de pênaltis.

16:30 Campeão da Libertadores pela primeira vez na história, o San Lorenzo chega à final do Mundial de Clubes também em situação pioneira. Veja como os argentinos chegam à decisão. Obsessão torna-se realidade: a trajetória do San Lorenzo campeão da Libertadores

16:25 Veja como o Real Madrid chegou ao Mundial de Clubes, após conquistar a Uefa Champions League 2013/14. La Décima, o sonho que se concretizou: a trajetória do Real Madrid campeão da Champions

16:20 Na disputa do 3º lugar, final do tempo normal entre Cruz Azul e Auckland City, que empataram em 1 a 1. O 3º colocado sairá após disputa por pênaltis

16:12 O San Lorenzo também já sabe quais as suas peças que entrarão em campo na decisão e Ortigoza, que era dúvida, joga: Torrico; Bufarinni, Kanneman, Yepes e Mas; Mercier, Verón, Kalinski, Ortigoza e Barrientos; Cauteruccio.

16:09 Pouco mais de uma hora para a bola rolar em Marrakech e o Real Madrid já está definido. Com a presença de Sergio Ramos e James Rodríguez no time titular, a equipe espanhola vai a campo com: Casillas; Carvajal, Pepe, Sergio Ramos e Marcelo; Isco, Kroos, Bale e James Rodríguez; Cristiano Ronaldo e Benzema.

16:00 O árbitro da decisão desse sábado (20) será Walter Lopez, da Guatemala. Com 34 anos, o comandante da arbitragem pertence ao quadro da Fifa desde 2006. Ele será auxiliado por Leonel Leal, da Costa Rica, e Gerson Lopez, também guatemalteco. O quarto árbitro será Noumandiez Doue, da Costa do Marfim

15:58 O palco do jogo de logo mais será o Grande Estádio de Marrakesh, que fica localizado na cidade de Marrakesh, em Marrocos. Este estádio é novo e foi inaugurado em 2011. Ele custou cerca de R$ 260 milhões. A área o onde ele foi construído é a mesma do antigo estádio El Harti. o Grande Estádio de Marrakesh tem capacidade para 42.240 mil pessoas.

15:56 Caso ele não possa jogar, Quignón entrará em seu lugar, de acordo com o treinador Edgardo Bauza: "Ortigoza esteve no treino, pensamos que vai poder começar a partida. A equipe vai ser a mesma. A única dúvida que pode ficar é se Ortigoza não se recuperar em sua totalidade. Se não puder jogar, entrará Quignón. Mas pensamos que ele pode chegar"

15:54 O San Lorenzo, diferente do Real Madrid, não terá muitos problemas para formar sua escalação. O único desfalque seria do meia Ortigoza, que se lesionou diante dos neozelandeses, mas o comandante o garantiu em campo

15:50 FIQUE DE OLHO: Cristiano Ronaldo, atacante do Real Madrid, é a grande esperança do time merengue para ficar com o título do Mundial de Clubes 2014. O melhor jogador do mundo, inclusive, está na disputa pela bola de ouro novamente e precisará jogar muito bem para deixar a má impressão que ficou pela fraca atuação na Copa do Mundo apagada de vez. No Mundial, ainda não deixou sua marca.

15:46 FIQUE DE OLHO: Juan Mercier, meio-campista do San Lorenzo, capitão e líder da equipe dentro de campo. O meia é um dos responsáveis por dar mais fôlego ao meio-campo e controlar a bola da defesa ao ataque, sendo importante em contra-ataque.

15:44 Enquanto isso, o meia colombiano James Rodríguez retorna de lesão e está liberado para atuar, mas começando no banco de reservas, devido às boas opções que Carlo Ancelotti tem entre os titulares. O atleta, inclusive, não foi para o jogo contra os mexicanos por conta da contusão.

15:42 Para o jogo, o Real Madrid não poderá contar com a participação do zagueiro Sergio Ramos, que se machucou diante do Cruz Azul, na semifinal. O defensor, no entanto, será o único desfalque da equipe madrilenha no duelo de logo mais.

15:38 A partida de logo mais será o de número 700 de Casillas com a camisa do Real Madrid assim. O goleiro atualmente é o 3° jogador que mais vestiu a camisa do clube, estando apenas atrás do ex-zagueiro Sanchís com 710 e de Raúl, eterno ídolo do clube com 741.

15:36 Excluindo qualquer participação divina na decisão e sabendo que sua equipe será prejudicada fisicamente por ter jogado mais tempo e com pouco tempo de recuperação, o treinador Edgardo Bauza, do San Lorenzo, acredita que pode fazer um jogo equilibrado: "Creio que ele está muito ocupado para pensar em uma partida de futebol. Tivemos um jogo muito intenso de 120 minutos. Gostaria de ter tido mais tempo de recuperação, nada mais. O desgaste físico pode chegar a ser notado"

15:34 O técnico Carlo Ancelotti, do Real Madrid, sabe que os argentinos podem tentar fazer um duelo mais físico, tentando compensar a inferioridade técnica, minimizando a provável "catimba": "De verdade, não acredito que isso vai acontecer, porque a Fifa há muito tempo fala de fair play dentro de campo, e vai ser assim. Estamos concentrados na partida, bem preparados. Vamos jogar nosso melhor. Tudo que acontece ao redor não nos interessa. Eu não sabia do árbitro e nem quero saber. Temos que jogar, e o árbitro, apitar, como sempre"

15:30 Visando surpreender, o San Lorenzo chega à sua primeira decisão da competição. Consciente da surpresa que pode trazer para seus torcedores, o atacante argentino Martín Cauteruccio sabe que precisará explorar os erros para levantar a taça pela primeira vez: "O Real Madrid não nos assusta. Claro, eles são uma das melhores equipes do mundo, mas nós tentaremos fazer nosso melhor. A chave será manter uma defesa bem sólida, encontrar os espaços e tentar aproveitar cada uma de nossas subidas ao ataque. Sonhamos em terminar este torneio festejando".

15:25 No ano passado, o título do Mundial de Clubes ficou com o Bayer de Munique, que bateu o Raja Casablanca, algoz do Atlético-MG na competição, por 2 a 0. Os gols foram marcados pelo zagueiro Dante e pelo meia Thiago Alcântara.

15:20 O Real Madrid é o segundo time com mais títulos do Mundial de Clube. A equipe espanhola venceu três vezes e perde apenas para o Milan, que ganhou a competição em quatro oportunidades. O Real é o único time que pode alcançar os italianos neste ano, entretanto, não é o único a possuir três conquistas, pois Peñarol, Boca Juniors, Inter de Milão, Nacional-URU, São Paulo e Bayer de Munique também possuem o mesmo número de taças; última conquista merengue aconteceu em 2002, relembre como foi a vitória na final, por 2 a 0, em cima do Olímpia, do Paraguai.

15:15 Tentando igualar a marca do Milan, que conquistou quatro títulos em um ano, o Real Madrid chega motivado para a decisão. Para o atacante francês Karim Benzema, o encerramento do ano não será positivo somente para o clube, mas também para si: "Foi um ano genial. Conquistamos uma grande quantidade de troféus e, tanto com o Real Madrid como pela seleção francesa, foi um ano fantástico para mim. Queremos mais este título para estender esta grande fase e fechar o ano como sonhamos"

15:10 Do outro lado, o San Lorenzo. Campeão da Libertadores desse ano, o time argentino chega em busca do primeiro título do Mundial. A equipe, conhecida por ter o Papa Francisco como torcedor, vem para a partida decisiva de logo mais após sofrer nas semifinais, diante do Auckland City. Em jogo que foi à prorrogação, os sul-americanos bateram por 2 a 1.

15:05 A partida desta tarde marcará a disputa da taça mais disputada pelos clubes. De um lado, o badalado e favorito ao título, o Real Madrid, que briga para levantar o troféu pela quarta vez na história. A última foi em 2002, quando derrotaram o Olimpia, do Paraguai, por 2 a 0. O time espanhol chega à decisão após golear o Cruz Azul, do México, por 4 a 0 nas semifinais.

15:00 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Real Madrid x San Lorenzo, em partida válida pela final do Mundial de Clubes da Fifa 2014, a ser disputada às 17h30 (de Brasília), no Grande Estádio de Marrakesh, em Marrakech, no Marrocos.