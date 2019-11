Fique de olho: Isco, meio-campista do Real Madrid

Ele chegou no clube com status de estrela e com muita moral, muito por conta do prêmio Golden Boy, que é dado ao melhor jogador com 21 ou menos anos na temporada. Francisco Roman Alarcon Suárez, ou apenas Isco, é um meia de 22 anos, revelado pelo Valencia, que chegou ao Real Madrid na temporada passada, após ajudar o modesto Málaga a chegar nas quartas de finais da Uefa Champions League. Hoje ele é um dos grandes destaques da equipe merengue.

Isco é, sem dúvida alguma, o jogador para se ficar de olho na grande final do Mundial de Clubes. As atenções estarão ligadas, principalmente, ao trio Cristiano Ronaldo, Gareth Bale e Karim Benzema, além de James Rodríguez, mas o jovem meia poderá ser a arma surpresa para decidir o jogo pelo lado do clube espanhol. Os últimos jogos mostram a evolução de Isco no esquema de jogo merengue e isso pode ser um fator determinante.

Início de carreira e rápida ascenção

Isco atuou por todas as seleções de base da Espanha desde o Sub-16, e sempre foi o destaque das equipes. No Valencia, clube onde foi revelado, ele jogou apenas 4 jogos pelos profissionais. Se consolidou na equipe B do Valencia, onde atuou por dois anos.

O Málaga já vinha observando o futebol do meia por um bom tempo, e, sem chances no Valencia, Isco foi transferido para a equipe da Andaluzia, assinando um contrato de 5 anos. Com um novo dono, o Málaga contratou vários jogadores e fez um time forte na temporada 2012/13, ano que chegou nas quartas de finais da Uefa Champions League, e foi aí que o jovem meia espanhol apareceu para o mundo. Vendo potencial no futebol mostrado pelo jovem meia espanhol, o Real Madrid o contratou e hoje ele é uma das principais estrelas da equipe.

No Real Madrid, a concorrência atrasa crescimento do jovem

Dono de um futebol bem simples e objetivo, Isco chegou badalado ao clube merengue em 2013, mas, por conta da chegada de Gareth Bale e a ascensão do argentino Angel Di María, ele não obteve o espaço que gostaria e acabou jogando poucas vezes.

A temporada 2014/15 vem sendo muito boa para o meia espanhol. Por conta de várias contusões que no elenco merengue, Isco vem tendo espaço e dando conta do recado até o momento. No primeiro Clásico do ano, o atleta foi um dos principais destaques da vitória merengue, armando muito bem e ajudando bastante na defesa.

Depois de Cristiano Ronaldo, Benzema e Kroos, Isco é, provavelmente, o jogador mais eficiente do Real Madrid na temporada. Sua importância dentro de campo é evidente, já que ele é um jogador diferenciado, um armador à moda antiga, que gosta de ficar com a bola no pé e deixar os companheiros na cara do gol, prontos para finalizar.

Mudança de esquema e regularidade

Pelos números em si, a temporada de Isco pode não parecer a das melhores, mas quem acompanha o Real Madrid sabe o quão importante ele é para o esquema de Carlo Ancelotti. A posição costumeira de Isco é um meia mais ofensivo, encostando bem nos atacantes e deixando-os em ótima posição de finalizar, mas, às vezes, Ancelotti o coloca um pouco mais recuado, fechando os espaços, mas dando mais qualidade ao meio de campo.

Como já mencionado, as contusões estão colaborando para que Isco tenha mais jogos com a camisa merengue. Sem Luka Modric, que ainda ficará um bom tempo fora, o meia joga mais recuado, ainda mais quando Ancelotti decide coloca-lo ao lado de James Rodríguez no meio, já que o colombiano não tem potencial para defender. Isco se sai muito bem nesse estilo de jogo.

Ficha do jogador

Nome: Francisco Román Alarcón Suárez

Data de nascimento: 21 de abril de 1992 (22 anos)

Altura e peso: 1,76m e 75kg

Gols pelo Real Madrid: 10 gols em 46 jogos

Clubes:

Valencia-ESP: 2009 a 2011

Málaga-ESP: 2011 a 2013

Real Madrid-ESP: 2013/2014

Títulos pelo Real Madrid:

Uefa Champions League: 2013/14

Super Copa da Uefa: 2014

Copa do Rei: 2013/14