Clermont Foot de Corinne Diacre termina 2014 no meio da tabela da Ligue 2

A diretoria do Clermont Foot, clube da segunda divisão francesa, tomou uma decisão revolucionária para a temporada 2014/2015. Decidiu que o time de futebol profissional seria comandado por uma mulher. Primeiramente, apostou na portuguesa Helena Costa, de 36 anos. Todavia, a lusitana deixou o cargo ainda na pré-temporada, devido a problemas internos.

O Clermont tirou outra carta da manga: chamou a ex-jogadora francesa Corinne Diacre para assumir o comando. Por ser "da casa", atraiu atenção especial da imprensa francesa.

Não é exagero dizer que os olhos do mundo miraram a técnica. Recentemente, o portal globoesporte.com abordou a visão do mandatário e de jogadores do clube, bem como de habitantes da cidade de Clermont-Ferrand - de aproximadamente 141 mil habitantes -, sobre o trabalho da profissional de 40 anos. A mulher é conhecida por ser bastante rigorosa em relação às obrigações.

Diacre tornou-se um ícone não só para as mulheres do município, mas também para o universo feminino que tem o futebol como uma paixão.

Desde sua chegada, Corinne tem pretensões modestas: manter o clube na Ligue 2. A treinadora tinha noção das limitações do elenco cuja maior estrela é o jovem atacante Idriss Saadi. Revelado pelo Saint-Étienne, o francês de 22 anos está no topo da artilharia do segundo escalão nacional, com 11 gols. Saadi é a principal arma do CF63, que desde o início vem flertando com a zona de rebaixamento.

Os Rouge et Bleu conquistaram a primeira vitória no campeonato somente na sexta rodada: 1 a 0 sobre o Le Havre, clube que vem sondando o atacante brasileiro Adriano, em casa. A campanha vem sendo irregular: em 18 jogos, foram cinco vitórias, cinco empates e oito derrotas. A equipe tem o terceiro melhor ataque da L2, com 24 gols marcados. No entanto, a defesa vem deixando a desejar, tendo em vista que foi vazada 26 vezes e é a sexta pior da competição. Os ápices da campanha foram as vitórias sobre Troyes (1 a 0, em casa, pela nona rodada) e Nancy (2 a 1, fora de casa, na rodada passada), dois postulantes ao acesso à Ligue 1.

A uma rodada do fim do primeiro turno, o Clermont soma 20 pontos, três a mais que o Tours, time que abre a faixa de descenso, e está em 14º lugar. O próximo compromisso tem pontapé inicial marcado para uma sexta-feira: o dia 9 de janeiro de 2015, data em que os comandados de Diacre recebem o Laval no Stade Gabriel-Montpied, às 17h de Brasília.

Já eliminado das duas copas nacionais, o clube de Clermont-Ferrand agora terá foco total na Segundona. Na Coupe de la Ligue, chegou até a fase de 16 avos de final. Depois de eliminar o Istres (1 a 0, em casa), da terceira divisão, e o Châteaurox (3 a 1, fora de casa), foi eliminado pelo Caen, integrante do primeiro escalão, na prorrogação (4 a 3, fora de casa). Na Coupe de France, uma campanha mais modesta: fez 3 a 0 no Marssac, equipe amadora da sétima divisão, e sucumbiu diante do Epinal, do terceiro escalão, nos pênaltis (4 a 1), após empate em 1 a 1.

A pressão vai continuar e o desfecho da temporada do Clermont Foot 63 ainda é uma incógnita, mas uma certeza já temos: Corinne Diacre fez e vem fazendo história.

"Era Corinne Diacre" no Clermont Foot até o presente momento:

Brest 2 x 1 Clermont Foot - Ligue 2 2014/2015

Clermont Foot 1 x 1 Auxerre - Ligue 2 2014/2015

Clermont Foot 1 x 0 Istres - Coupe de la Ligue 2014/2015

Châteauroux 3 x 2 Clermont Foot - Ligue 2 2014/2015

Clermont Foot 3 x 4 Gazélec Ajaccio - Ligue 2 2014/2015

Châteauroux 1 x 3 Clermont Foot - Coupe de la Ligue 2014/2015

Niort 0 x 0 Clermont Foot - Ligue 2 2014/2015

Clermont Foot 1 x 0 Le Havre - Ligue 2 2014/2015

Créteil-Lusitanos 2 x 2 Clermont Foot - Ligue 2 2014/2015

Valenciennes 2 x 1 Clermont Foot - Ligue 2 2014/2015

Clermont Foot 1 x 0 Troyes - Ligue 2 2014/2015

Dijon 1 x 0 Clermont Foot - Ligue 2 2014/2015

Clermont Foot 1 x 1 Ajaccio - Ligue 2 2014/2015

Angers 3 x 0 Clermont Foot - Ligue 2 2014/2015

Caen 4 x 3 Clermont Foot (após prorrogação) - Coupe de la Ligue 2014/2015

Clermont Foot 3 x 0 Nîmes Olympique - Ligue 2 2014/2015

Orléans 2 x 1 Clermont Foot - Ligue 2 2014/2015

Marssac 0 x 3 Clermont Foot - Coupe de France 2014/2015

Clermont Foot 3 x 1 Arles Avignon - Ligue 2 2014/2015

Sochaux 1 x 0 Clermont Foot - Ligue 2 2014/2015

Clermont Foot 2 x 2 Tours - Ligue 2 2014/2015

Clermont Foot 1 (1) x (4) 1 Epinal - Coupe de France 2014/2015

Nancy 1 x 2 Clermont Foot - Ligue 2 2014/2015