Groningen anuncia contratação de meia Rusnak, destaque do SC Cambuur

O FC Groningen confirmou a contratação do primeiro reforço para a segunda metade da temporada. Trata-se do meia-atacante Albert Rusnak, que estava emprestado ao SC Cambuur, mas que pertencia ao Manchester City. O Diretor Executivo do FC Groningen, Hans Nijland confirmou a contratação através da publicação de um foto com o jogador no Twitter.

O meio-campista de 20 anos impressionou bastante no período em que esteve jogando pelo Cambuur. Em 17 jogos pelo time de Leeuwarden, o jogador marcou 4 gols e comandou o setor da equipe durante a primeira metade da temporada.

Para contar com o jogador, o FC Groningen venceu a disputa com o rival SC Heerenveen, e pagou cerca de 550 mil euros ao Manchester City para confirmar a contratação de Rusnak, que assinou contrato de três anos e meio com o Alvi-verde. O atleta deverá se apresentar ao seu novo clube no dia 1º de Janeiro de 2015.

Albert Rusnak começou a carreira no MFK Košice, da Eslováquia e com 16 anos transferiu-se para o Manchester City. O meia-atacante não fez nenhum jogo profissional pelo clube inglês e passou por períodos de empréstimo no Oldham Athletic e Birmingham City, até juntar-se ao SC Cambuur no começo desta temporada. Rusnak tem passagens também pelas seleções de base da Eslováquia, nas categorias Sub-19 e Sub-21.