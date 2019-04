Atacante sul-coreano Ji Dong Won retorna ao Augsburg após passagem apagada pelo Dortmund

Nesta segunda-feira (22), o Augsburg anunciou o atacante sul-coreano Ji Dong-Won, que estava no Borussia Dortmund. O jogador de 23 anos não vinha sendo aproveitado no elenco principal do time aurinegro, mas estava integrado à equipe sub-23, onde fez apenas cinco partidas.

Ji já passou pela equipe da Baviera em duas oportunidades: na temporada passada e em 2012. Contando, ao todo, foram 36 jogos e seis gols marcados. Além do clube alemão, o jogador atuou pelo Sunderland, da Inglaterra. O contrato com a equipe vai até Junho de 2018. Pela seleção de seu país, foram 30 jogos e oito gols. Ele também fez parte do grupo que esteve na Copa do Mundo no Brasil.

Para o atacante, é uma grande satisfação retornar à equipe por onde se destacou: “Estou satisfeito ao retornar para o clube que obtive o melhor momento na minha carreira, agora que entrar em forma o mais rápido possível e voltar a jogar o quanto antes, não vejo a hora de entrar em campo”.

O diretor financeiro do Augsburg Stefan Reuter falou do retorno do atacante ao clube: “Quando surgiu a oportunidade de contar com Ji, falei a ele que gostaria de contar com seu futebol e jogar conosco que estávamos de portas abertas, e reforçar o nosso elenco”. “Ele é um velho conhecido nosso e sabe o que pode mostrar”.

A equipe do sul da Alemanha vai fazer a pré-temporada em Belek, na Turquia, entre os dias 11 e 19 de janeiro, e neste tempo fará alguns amistosos. Já pela Bundesliga, retorna a campo no dia no dia 31 de janeiro, quando irá enfrentar em casa a equipe do Hoffenheim.