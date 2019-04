Insatisfeito no banco de reservas da Lazio, Klose afirma: "Para entrar em forma, devo jogar"

Antes intocável e titular absoluto, agora Miroslav Klose enxerga a boa fase da Lazio na Serie A do banco de reservas. Preterido pelo técnico Stefano Pioli, o artilheiro conta com poucos minutos nesta temporada e não está satisfeito com a atual situação. Em entrevista à um portal alemão neste domingo (28), o tom foi de revolta.

"Não posso dizer que estou feliz (com a situação). Renovei com a Lazio porque quero jogar, e penso que posso ajudar a equipe", inicou o camisa 11. "Para entrar em forma, devo jogar duas ou três partidas seguidas. Mas se jogo menos de um tempo, nunca conseguirei ritmo de jogo. É inútil", completou.

Recentemente, até por esta subutilização, falou-se de uma possível sondagem do Borussia Dortmund, 17º colocado na Bundesliga, para tirar o camisa 11 do time italiano. Para evitar qualquer outra especulação do tipo, o veterano atleta foi veemente em sua declaração e se comparou a uma "mesa jogada no canto do porão".

"Não, absolutamente não (deixarei a Lazio na janela de inverno, em janeiro). Mas não quero ser como uma mesa jogada no canto do porão. Falei com o treinador, ele sabe o que quero", finalizou o campeão do mundo com a Alemanha.