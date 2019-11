Após longa negociação, Atlético de Madrid acerta retorno de Fernando Torres

Após uma longa negociação, o Atlético de Madrid finalmente confirmou na manhã desta segunda-feira (29) o retorno do atacante Fernando Torres depois de sete anos longe da Espanha. Sem convencer no Milan, que o comprou em definitivo junto ao Chelsea no sábado (27), 'El Niño' assinará um contrato de empréstimo até junho de 2016.

O canal oficial do Milan, Milan Channel, havia anunciado na quarta-feira (24) que as negociações com o Atlético de Madrid estavam em um estágio avançado, além de jornais espanhóis e italianos haverem cravado que o acordo foi fechado na quarta-feira. Foi nesta segunda-feira, no entanto, após muita novela, que ocorreu a confirmação oficial do colchonero. Antes mesmo do anúncio oficial, já havia camisas de Torres com o número 19 sendo vendidas em lojas na Espanha.

"Por fim, de volta à minha casa. Obrigado a todos que tornaram esse sonho possível. Força, Atleti", celebrou o centroavante, em sua conta no Twitter.

Aos 30 anos, Torres voltará ao clube em que viveu uma das melhores fases de sua carreira, entre 2001 e 2007, antes de ser repassado ao Liverpool por € 35 milhões. Destaque nos reds, o atacante se transferiu para o Chelsea em 2011, na negociação mais cara do clube londrino: € 60 milhões. Porém, a máquina de fazer gols da Seleção Espanhola e do Liverpool não funcionou nos blues.

Em agosto de 2014, o jogador deixou a Inglaterra para ser emprestado ao Milan, mas também não se firmou e marcou apenas um gol em dez jogos disputados na Serie A. Agora, com o apoio da torcida colchonera, o centroavante espera recuperar seu futebol e provar que não desaprendeu como balançar as redes.