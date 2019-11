Em Dubai, Real Madrid e Milan fecham ano com torneio amistoso valendo taça

Na tarde desta terça-feira (30), às 14h (de Brasília), Real Madrid e Milan entrarão em campo para disputar a última partida de 2014. As duas equipes jogarão o Torneio de Dubai, no The Sevens Stadium, Emirados Árabes, cujo maior campeão inclusive é o rossonero, detentor de três taças.

A primeira edição da competição ocorreu em 2007, vencida pelo Hamburgo, mas acabou sendo interrompida em 2010 e 2013. Em 2008, na segunda edição do Torneio de Dubai – também vencida pelo time alemão –, um time brasileiro, Vasco da Gama, chegou a disputar a taça.

Maior campeão do torneio, o Milan venceu a primeira vez em 2009, quando superou o bicampeão Hamburgo. Dois anos depois, derrotou o anfitrião Al-Ahli e, em 2012, conquistou o tricampeonato ao passar pelo Paris Saint-Germain por 1 a 0. O brasileiro Alexandre Pato, agora no São Paulo, marcou o gol do triunfo.

O Real Madrid, por sua vez, não chegou a disputar sequer um Torneio de Dubai, mas vem empolgado por haver conquistado o Mundial de Clubes da Fifa, no último dia 20, após derrotar o San Lorenzo por 2 a 0. Além disso, a equipe espanhola receberá € 4 milhões (R$ 13 milhões) para disputar o amistoso contra os italianos, segundo informações do jornal espanhol Marca.

Foram deixados à venda 50 mil ingressos para o amistoso, mas se esgotaram rapidamente e a promessa é de o The Sevens Stadium estar lotado na hora da partida.

Ancelotti quer vitória contra o Milan para manter série de triunfo

O treinador Carlo Ancelotti não quer “corpo mole” de seus comandados contra o Milan nesta terça-feira. Com 22 vitórias consecutivas, o comandante do Real Madrid prega respeito à sua ex-equipe, mas afirma que os merengues entrarão em campo a fim de ampliar a vantagem avassaladora de triunfos.

“Ganhar ajuda ganhar”, disse o treinador ao site oficial da agremiação. “Jogarão duas equipes com mais Copas da Europa, e isso é uma grande motivação”, acrescentou.

Ancelotti ficou marcado na história do Milan como jogador, entre 1987 e 1992, e como técnico, entre 2001 e 2009, onde conseguiu conquistar vários títulos importantes, entre eles quatro troféus de Uefa Champions League (duas como jogador e duas como treinador). Desde sua saída, porém, o rossonero caiu de produção e perdeu peças importantes nos últimos anos.

O italiano deixou a situação de lado e relembrou os tempos de glória no comando do Milan. “Vai ser uma partida muito especial para mim. Tenho uma história muito grande com o Milan e também uma boa relação com o técnico do Milan [Filippo Inzaghi], que foi meu jogador. Será um dia especial para mim. É uma honra jogar contra eles porque tenho ótimas recordações deste clube”, contou.

Por fim, o treinador aposta na motivação da equipe para vencer os rossoneri: “A equipe está motivada para esta partida porque ganhar ajuda a ganhar. Estamos felizes de viver este momento de resultados positivos e gostaríamos de continuar assim”.

Inzaghi espera repetir boas atuações contra Napoli e Roma para bater o Real Madrid

Ocupando a sétima colocação da Serie A, o Milan não vem bem no campeonato. Porém, nas últimas duas rodadas, na vitória contra o Napoli por 2 a 0 e no empate com a Roma por 0 a 0, o time milanês apresentou um futebol convincente a agradou o técnico Filippo Inzaghi, que agora espera mais uma grande atuação de seus comandados contra o Real Madrid neste terça-feira.

“Temos que pensar em jogar bem e nos colocar logo nos trilhos, já que nas duas últimas partidas, antes da pausa [de inverno], contra Napoli e Roma, jogamos muito bem”, disse em entrevista coletiva. “Em 6 de janeiro teremos uma partida muito importante contra o Sassuolo por isso esse amistoso nos dará a chance de nos colocar novamente na pista para tentar jogar bem novamente”, frisou.

Ex-artilheiro do Diavolo, ‘Pippo’ vai se reencontrar com Carlo Ancelotti após anos de sucesso em Milão. Questionado sobre o treinador do time espanhol, Inzaghi rasgou elogios ao comandante e afirmou que ele é uma referência de treinador.

“Carlo Ancelotti, para mim, foi um grande exemplo de gestão do grupo e é muito hábil em ser amado por todos os jogadores, uma coisa não muito fácil. É um ponto de referência para todos os treinadores da Europa e do mundo”, exaltou.

Inzaghi ainda expressou seu sentimento por está no comando técnico do Milan e traçou a meta de permanecer no clube por muitos anos. “Estou muito orgulhoso e feliz de treinar o Milan, porque foi o clube da minha vida que me deu muito, portanto o meu sonho é permanecer aqui por muito tempo”, concluiu.