Bayern de Munique contrata promessa alemã para a próxima temporada

Nesta sexta-feira (2), o Bayern de Munique anunciou a contratação do jovem jogador Joshua Kimmich, que joga atualmente no RB Leipzig, da segunda divisão alemã. O jogador de 19 anos está emprestado pelo Stuttgart, cujo seus direitos federativos pertencem à equipe suábia.

A contratação do jogador era um dos desejos do técnico Pep Guardiola e do diretor esportivo Mathias Sammer. O novo reforço do time bávaro vai assinar um contrato por cinco temporadas com o atual campeão alemão, válido a partir de 1º de julho de 2015. O clube não revelou os valores envolvidos na contratação da promessa junto aos suábios.

O jogador também possui passagens pelas seleções Sub-17, Sub-18 e Sub-21 da Alemanha. Após o acordo com o clube de Leipzig, o seu contrato de empréstimo se encerra ao término desta temporada, e o volante estará liberado para se apresentar ao clube da Baviera. Kimmich foi o volante titular da Seleção da Alemanha Sub-19 no título Europeu em 2014.

Guardiola ficou satisfeito com a nova contratação e falou sobre o jogador: “É o tipo de jogador que buscamos para o futuro do clube. Tem as condições do jogo próprias para o nosso estilo. É um jogador genial que tem muito a aprender e muito a oferecer”, foram as palavras do treinador.

Matthias Sammer se mostrou otimista com a jovem revelação: “O Kimmich vai se juntar conosco a partir de Julho, e vai estar à disposição de Guardiola para começar um novo trabalho. Nós trouxemos uma das revelações do futebol alemão e que vai nos trazer um grande retorno futuramente”, declarou o dirigente do clube.