Nantes despacha clube de Martinica na Coupe de France

Pela terceira vez em sua história, o Club Franciscain chegou à fase de 32 avos de final da Coupe de France. Bastava uma vitória para o clube de Martinica, um departamento ultramarino localizado no Caribe e controlado pela França, atingir a melhor campanha de sua história na competição nacional.

Entretanto, a tarefa não seria fácil. O adversário era o Nantes, integrante da Ligue 1 e um dos clubes mais vitoriosos do futebol francês, com oito taças da primeira divisão e três da copa francesa. Foi necessário percorrer 6.500 quilômetros de viagem à cidade homônima.

Quando a bola começou a rolar neste sábado (3), a superioridade técnica dos donos da casa prevaleceu. O placar apontou uma contagem de 4 a 0. Os gols dos comandados de Michel der Zakarian foram anotados pelo volante Lucas Deaux, pelo lateral Florian Narcissot (contra a própria meta), pelo meia Valentin Rongier e pelo zagueiro Oswaldo Vizcarrondo.

O próximo compromisso dos Canários está marcado para o dia 11, um domingo. Nesta data, os Jaunes, integrantes da sétima posição do certame, recebem o Metz, último time fora da zona de rebaixamento, no Stade de la Beaujoire, palco do jogo de hoje. O duelo vale pela 20ª rodada da Ligue 1, a primeira do segundo turno.

Por sua vez, os caribenhos, vice-líderes da primeira divisão de Martinica, voltam a campo na próxima quarta-feira (7), quando recebem o Club Colonial, terceiro colocado. Passadas nove rodadas, o Franciscain acumula sete vitórias e dois empates e encontra-se atrás somente do Golden Lion, que tem nove vitórias, na tabela de classificação.

Não demorou muito para os anfitriões saírem na frente. Aos 15 minutos, Deaux recebeu bola de Veretout, acertou um belo chute com o pé direito e abriu o placar. A vantagem foi ampliada à meia-hora de jogo, no instante em que Narcissot tentou afastar o perigo de cabeça e marcou contra o próprio patrimônio.

Se a situação dos visitantes já era difícil, agravou-se com a expulsão do lateral Jorick Ephestion aos seis minutos da segunda etapa. Com um homem a menos, os martinicanos acabaram goleados.

Rongier, após bate-rebate na área, marcou o terceiro do FCN com 32 minutos no relógio. Nos acréscimos, aos 47, Veretout cobrou escanteio e Vizcarrondo cabeceou para o fundo das redes, dando números finais à peleja. Terminava ali a caminhada do Club Franciscain, último clube ultramarino a sobreviver na Coupe de France.

De qualquer forma, os comandados de Jean-Marc Civault fizeram história, pois continuam sendo a equipe da Martinica que mais chegou longe na copa nacional. O time da casa reconheceu o feito dos caribenhos, bem como todo o esforço através da longa viagem, e aplaudiu os adversários na saída aos vestiários.