Com belo gol de Tabanou na prorrogação, Saint-Étienne elimina Nancy na Coupe de France

Neste domingo (4), Saint-Étienne e Nancy mediram forças pela fase de 32 avos de final da Coupe de France 2014/2015. Os donos da casa tiveram muito trabalho para superar o ferrolho imposto pela defesa visitante e só vieram a balançar as redes no primeiro tempo da prorrogação. Com um belo gol de Franck Tabanou, meia de origem que tem sido constantemente escalado na lateral, os Stéphanois conquistaram a classificação aos 16 avos de final diante de sua torcida. O próximo oponente será definido através de sorteio.

Os comandados de Christophe Galtier voltam a campo no próximo sábado (10), dia em que visitam o Stade de Reims no Stade Auguste Delaune II, às 17h de Brasília. A partida integra a 20ª rodada da Ligue 1. Já a equipe treinada pelo uruguaio Pablo Correa retorna aos gramados um dia antes, quando visita o Angers no Stade Jean Bouin. O embate vale pela 19ª rodada da Ligue 2 e será jogado às 17h, horário de Brasília.

Os minutos iniciais de jogo foram truncados, com as duas equipes apenas se estudando. Para a surpresa de muitos, foi o time da segunda divisão quem começou a se lançar ao ataque. Quando já eram decorridos mais de 20 minutos, Dembelé e Iglesias foram os primeiros a arriscar.

A primeira oportunidade dos anfitriões veio somente aos 31 minutos, com Van Wolfswinkel. Hamouma e Cohade foram outros a tentar se infiltrar pela defesa adversária.

A segunda etapa foi de total pressão dos Verts. Os nomes que mais buscavam o jogo eram Hamouma e Cohade, reforçados pelas entradas de Mollo e Erding. Mesmo acuados, os Rouge et Blanc souberam assustar. À meia-hora, o capitão Sami balançou as redes, mas teve o tento anulado por estar em posição irregular.

Com a igualdade em 0 a 0 persistindo no placar, a definição ficou por conta da prorrogação. O Sainté partiu para o ataque à base do abafa. E a persistência resultou em gol. Aos sete minutos da etapa inicial do tempo extra, o goleiro Assembe afastou bola alçada por escanteio e ela sobrou para Tabanou. De fora da área, o lateral matou a pelota no peito, deixou-a quicar no gramado e mandou um chute "venenoso" para o fundo das redes.

Em desvantagem no marcador e precisando de um gol para levar o confronto a uma disputa de pênaltis, os Chardons se viram obrigados a deixar a retranca de lado e rumaram ao campo de ataque. Quase empataram com Busin, que parou em Ruffier. Entretanto, tiveram que experimentar o gosto amargo da eliminação. Os festejos ficaram por conta dos mandantes.

Tudo foi observado de perto por Michel Platini, atual presidente da Uefa e ex-jogador das duas equipes.