Endereço do estádio do Benfica passa a ter o nome de Eusébio

Nesta segunda-feira (5), completou-se um ano da morte de Eusébio, maior ídolo da história do Benfica e da seleção portuguesa. O "Pantera Negra" faleceu em 5 de janeiro de 2014, aos 71 anos, devido a uma parada cardiorrespiratória. Em homenagem ao ex-atacante, o endereço do Estádio da Luz, casa dos Encarnados, deixa de se chamar Avenida General Norton de Matos e passa a ser batizado de Avenida Eusébio da Silva Ferreira.

"Só morrem aqueles que não deixam marcas. Eusébio deixou uma marca única. Ganhou em vida o direito à eternidade. Escreveu a sua história com simplicidade", disse Luís Filipe Vieira, presidente do clube português, durante a cerimônia.

Eusébio também foi homenageado com uma missa celebrada em sua memória, na Igreja do Seminário da Luz, e com um cortejo ao Cemitério do Lumiar, onde seu corpo está enterrado. Flora Claudina Burheim, viúva do ex-jogador, esteve presente nas cerimônias. Amigos e outros familiares do maior artilheiro da história do SLB também prestigiaram as homenagens.

A serviço das Águias, o ícone do futebol lusitano conquistou 11 Primeiras Ligas, cinco Taças de Portugal e uma Taça dos Campeões Europeus, atual Uefa Champions League. A "Era Eusébio" no Benfica durou entre os anos de 1960 e 1975. Centroavante com apurado faro de gol, balançou as redes 638 vezes com a camisa benfiquista. Em 1965, conquistou o Ballon d'Or da revista esportiva France Football, maior prêmio individual do futebol.

A Copa do Mundo de 1966 representou o auge da carreira do avançado. Ele ajudou a levar a seleção de Portugal ao terceiro lugar, melhor colocação da Lusa em Mundiais, e marcou nove gols na competição. Além de ter sido o artilheiro da Copa, esteve presente na seleção ideal do torneio. Ao todo, foram 41 gols pelo selecionado nacional.

Nascido em Moçambique no dia 25 de janeiro de 1942, época em que o país ainda era colônia portuguesa, Eusébio também dá nome a uma rua do bairro de Mafalala, na capital Maputo, onde nasceu. Sua trajetória no futebol se iniciou no Sporting Lourenço Marques, clube de sua terra natal, e também foi vivida no Boston Minutemen-EUA, Monterrey-MEX, Toronto Metros-Croatia-CAN, Beira-Mar-POR, Las Vegas Quicksilvers-EUA, União de Tomar-POR e New Jersey Americans-EUA.