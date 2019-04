Barcelona rescinde com diretor Zubizarreta e auxiliar Puyol renuncia

O dia foi bastante movimentado para o Barcelona na última segunda-feira (5). O presidente do clube, Josep Maria Bartomeu, anunciou a rescisão de contrato do diretor esportivo, e ex-goleiro do clube, Andoni Zubizarreta. O ex-goleiro passou quatro anos no cargo e saiu de forma "amigável" da direção do clube. Em nota oficial, o clube espanhol agradeceu tudo que Zubizarreta fez ao clube.

"O presidente, em nome da entidade, agradece a Andoni Zubizarreta pela colaboração, dedicação e profissionalismo neste últimos quatro anos à frente da direção de futebol do clube"

Na sua passagem pelo clube, Zubizarreta foi bastante criticado pelas contratações que fez na última janela, principalmente por conta dos jogadores para a defesa, setor onde a equipe catalã vem sofrendo bastante nos últimos anos. Jogadores como Jeremy Mathieu, que custou 20 milhões de euros, e Thomas Vermaelen, que custou 19 milhões, não corresponderam o preço pago por eles, principalmente o zagueiro belga, que mal chegou e se contundiu, tanto que nem atuou ainda com a camisa culé. Outro jogador que não foi bem visto pelos torcedores foi o lateral brasileiro Douglas, que ainda não atuou tanto pelo Barcelona.

Outro que também não faz mais parte da direção culé é o ex-zagueiro Carles Puyol, que era auxiliar de direção esportiva do clube, mas que renunciou ao cargo minutos depois da saída de Zubizarreta. Após apenas três meses à frente do cargo, Puyol agradeceu por tudo em sua página oficial do Facebook.

"Estes três meses e meio me deram a oportunidade de ver o outro lado do clube. Aprendi muito, estou muito grato e, agora, quero experimentar outras coisas de outra perspectiva e de outros lugares. Quero crescer tanto pessoal como profissionalmente para que, no futuro, possa voltar para esta casa" - disse.

Puyol havia se aposentado no final da temporada passada, muito por conta das várias contusões, que acabaram dando pouco tempo de jogo para ele na última temporada. Com 36 anos e grande relacionamento com a entidade, Puyol foi convidado para assumir o cargo de auxiliar de diretor esportivo, mas acabou saindo bem cedo do cargo.