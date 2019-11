Com homenagens às vítimas de atentado, Lille vence Évian em partida atrasada da Ligue 1

Na tarde desta quarta-feira (07), em jogo atrasado da 14ª rodada da Ligue 1, o Lille venceu o Évian TG pelo placar mínimo, por conta do gol marcado por Adama Traoré aos 16 minutos do segundo tempo. A partida foi marcada por homenagens aos mortos e feridos no atentado a sede da revista Charlie Hebdo. Previsto inicialmente para o dia 22 de novembro, este duelo foi remarcado por conta da final da Copa Davis.

Segundo informações da polícia francesa, três homens encapuzados e armados invadiram a sede da revista em Paris e assassinaram 12 pessoas. Dentre elas, quatro chargistas famosos, o editor-chefe e dois policiais. O motivo de tal tragédia seria charges caricatas publicadas sobre o profeta Maomé. Relatos apontam que os atiradores chamaram as vitimas pelo nome.

A Federação Francesa anunciou que todos os jogos da próxima rodada terão um minuto de silêncio. Este momento aconteceu antes da bola rolar. Os jogadores entraram com braçadeiras pretas e houve um abraço entre os jogadores. Os jornais franceses apontam que três suspeitos foram identificados.

Com a vitória neste confronto direito para fugir da zona da degola, o LOSC subiu para a 11ª posição, com 24 pontos. Já o Évian segue na zona de rebaixamento, é o 18º com 19 pontos. Essa foi a quarta derrota seguida do time.

O Evian teve duas boas chances, a primeira com Barbosa, que mandou por cima, e a segunda com Wass, esse que parou em Enyeama. O Lille criou pelo lado direito: Sidibé cruzou e Roux cabeceou no cantinho para boa defesa de Leroy. O árbitro assinalou o impedimento. O domínio no primeiro tempo foi do time visitante, mas não conseguiram anotar o gol.

Na volta do intervalo, Sidibé tentou um voleio acrobático, mas Sorlin salvou em cima da linha. O Lille pressionou e balançou as redes. Traoré recebeu de Balmont, deu um lindro corte em Cambon, e da entrada da área bateu no canto. Frey tentou ampliar a vantage, mas Leroy impediu. O placar ficou inalterado nos minutos restantes e o Lille conseguiu importante vitória.