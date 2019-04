Barcelona goleia Elche e ganha larga vantagem na Copa del Rey

Partida válida pelas oitavas de final da Copa do Rey, jogo de ida. A partida entre Barcelona e Elche foi realizada no Camp Nou (Barcelona).

INCIDENCIAS : Partida válida pelas oitavas de final da Copa do Rey, jogo de ida. A partida entre Barcelona e Elche foi realizada no Camp Nou (Barcelona).

Nesta quinta-feira (8), Barcelona e Elche se encontraram no Camp Nou em jogo de ida válido pelas oitavas de final da Copa do Rey. Os catalães fizeram 5 a 0 para cima dos franjiverdes e já estão praticamente classificados para as quartas, onde enfrentarão Atlético de Madrid ou Real Madrid.

Antes de se encontrarem no jogo de volta na próxima quinta-feira (15), às 19h, no horário de Brasília, as equipes tem compromisso pela Liga BBVA. No domingo (11), o Barcelona recebe o Atlético de Madrid às 18h, horário de Brasília; enquanto o o Elche visita o Athletic Bilbao no mesmo dia, às 14h.

Jogo fraco no começo e goleada do Barça no final

Por estar jogando em casa e com seu melhor time possível no momento, os torcedores catalães esperavam uma goleada ou apenas uma vitória confortável sobre o Elche, que é o lanterna do Campeonato Espanhol. Assim como mandava o jogo, o Barcelona dominava a partida, administrava a posse de bola e passava maior parte do tempo no campo de ataque tentando penetrar a defesa adversária e abrir o placar.

Aos 9 minutos, a equipe blaugrana reclamou de um pênalti não marcado em cima de Neymar. O Barça continuava pressionando em busca do gol, mas não conseguia inflitrar a retranca dos franjiverdes. Aos 18, Messi cobrou falta levantando na área, Tyton tirou de soco, no rebote Daniel Alves aproveitou o gol vazio, chutou de primeira e quase abriu o placar. Um minuto depois, o atacante brasileiro fez uma boa jogada, tocou para o camisa 10 na entrada da área e chutou colocado pra boa defesa do goleiro.

Depois da da metade da primeira etapa e o jogo era fraco: o Elche não levava perigo quando ia ao ataque, já o Barcelona muitas vezes parava na retranca dos visitantes e às vezes conseguia criar uma boa chance, como aos 28', quando Messi lançou pra Neymar na área, que chutou por cobertura, mas a bola não entrou por poucos centímetros.

Após várias e várias tentativas, os donos da casa finalmente obtiveram resultado no ataque. Após bela troca de passes do ataque, Neymar bateu firme e abriu o placar no Camp Nou. O gol deu empolgação e logo depois, o brasileiro tocou para Suárez marcar o dele.

Não demorou um minuto pra defesa do Elche vacilar novamente e Neymar quase marcou mais um. Os catalães chegaram a balançar as redes novamente, desta vez com Messi, mas o gol foi anulado. O terceiro gol só foi sair aos 46 minutos. Neymar sofreu pênalti e o argentino foi para a cobrança e ampliou o placar; bola pra um lado, goleiro pro outro.

Barça fecha o placar e administra a goleada

O 2º tempo começou do mesmo jeito que acabou o primeiro, tendo o Barcelona buscando sempre o caminho dos gols. Aos 56, Messi achou Alba livre pra dominar e marcar pros mandantes. Não demorou muito pra os catalães ampliarem mais ainda. Neymar fez boa jogada e chutou da entrada da área, pra marcando um golaço, o segundo dele no jogo.

Com 5 a 0 no placar, a equipe blaugrana estava satisfeita, administrava a posse de bola com tranquilidade, esperando o tempo passar pra sair do Camp Nou com mais uma vitória. Aos 78', Messi cobrou falta com perigo e Tyton fez grande defesa. Minutos depois, o Barça teve outra boa oportunidade pra fazer o sexto, onde Suárez tocou para Pedro, que cara-a-cara com o goleiro, tentou por cobertura, mas a bola saiu pela linha de fundo.