Cerci agradece interesse da Internazionale, mas revela que seu objetivo era o Milan

Na tarde desta quarta-feira (07), Alessio Cerci foi oficialmente apresentado como jogador do Milan na sede do clube, a Casa Milan, em Milão. Após recusar a Internazionale e se juntar ao rossonero por empréstimo até junho de 2016, o atacante italiano, de 27 anos, afirmou estar honrado e orgulhoso por haver optado pelo time milanês.

Em entrevista coletiva, Cerci, que inclusive já fez sua estreia com a camisa rossonera na derrota para o Sassuolo, na terça-feira (06), revelou que o time o acolheu de braços abertos desde o primeiro dia e avisou que não será apenas mais um jogador a passar no San Siro.

“Quando eu ouvi pela primeira vez sobre isso [o interesse do Milan], eu estava nas Ilhas Maldivas”, relembrou. “Eu tive pouco tempo para analisar isso, então a minha escolha foi o Milan. Meu objetivo era vir aqui, e assim aconteceu. Estou muito feliz”, completou o atacante.

Envolvido em uma troca com Fernando Torres ao Atlético de Madrid, Cerci desembarcou em Milão, Itália, na última quinta-feira (01), realizou exames médicos e assinou contrato. Porém, se dependesse de Roberto Mancini, treinador da Internazionale, seu destino seria o outro clube da cidade. Houve boatos da imprensa italiana de que o comandante teria pedido a contratação do atacante à direção da Inter, mas o negócio envolvendo a troca com Torres acabou beneficiando o rossonero e deixando o time nerazzurro de lado.

Questionado pelos jornalistas sobre o desejo da Inter em seu futebol, Cerci respondeu com tom de agradecimento pelo interesse dos nerazzurri. “Os dois clubes de Milão me queriam e isso me deixou muito orgulhoso. Sou um cara de respeito, então não vou dizer se Mancini me chamou ou não. Mas se agora eu estou aqui [no Milan] há alguma razão para isso. Estou feliz por estar aqui, não há mais nada a dizer”, disse.

Cerci também comentou sobre a recepção calorosa do presidente Silvio Berlusconi e a “paixão” do treinador Filippo Inzaghi. “Foi emocionante as belas palavras que o presidente [Berlusconi] disse sobre mim. Eu quero agradecer a ele. Inzaghi realmente me queria, e isso é muito importante. Ele é louco pelo meu futebol, o que é muito difícil de ver no futebol hoje em dia. Agradeço ao treinador por suas belas palavras; agora eu tenho de executar”, analisou.

Por fim, o jogador comentou sua passagem pelo futebol espanhol. Negociado junto ao Torino em agosto, Cerci atuou em apenas nove jogos, marcou apenas um gol e conviveu com a reserva no time espanhol. Ele acredita que seu fracasso na Espanha não foi culpa do Atlético de Madrid ou do treinador Diego Simeone.

“Quando as coisas vão mal, nunca é culpa do treinador. É culpa do jogador”, explicou. “Eu sempre me coloquei à disposição, mas cheguei ao último dia da janela de transferências fora de forma. Tentei voltar à minha melhor forma o mais rápido possível, mas quando você está em um clube onde as coisas estão indo muito bem, fica difícil recuperar a posição de certos jogadores. Eu me culpo. Tentei mudar a mente do treinador, mas não consegui”, finalizou.