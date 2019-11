Jogo Real Madrid x Espanyol pela La Liga 2015

Obrigado a todos por acompanharem o jogo conosco hoje! Lembrando que Barcelona e Real Madrid terão LIVE's em TODOS os jogos! Até mais!

92' FIM DE JOGO NO BERNABÉU! Vitória do Real Madrid! 3 a 0 pra cima do Espanyol! Gols de James Rodríguez, Gareth Bale e Nacho Fernandez. Clube merengue espanta qualquer "começo" de crise.

90' Dois minutos de acréscimo.

88' O jogo já parece estar decidido no Bernabéu. Ambas as equipes não fazem mais esforço para mudar o placar.

81' Substituição no Espanyol: Sai Sergio García, entra Abraham

81' Substituição no Real Madrid: Sai Kroos, entra Khedira

80' QUASE O QUARTO! Isco dominou na entrada da pequena área, viu uma brecha e soltou a bomba. Casilla voou pra fazer a defesa.

77' Depois de passe de Isco, Arbeloa cruzou para Nacho Fernandez, que dominou e fuzilou de canhota. É o terceiro do clube merengue! Real Madrid 3 a 0.

76' GOOOOOOOOOOOOOOOLL DO REAL MADRID!!!

72' ASSIM NÃO, BALE! Após belo lançamento, o galês saiu na cara do gol, mas tirou demais de Casilla e a bola foi pra fora. Ronaldo, que acompanhava a jogada, ficou enfurecido.

68' Substituição no Espanyol: Sai Joan, entra Stuani.

67' CASILLAS! O jovem Luque recebeu pela esquerda e chutou no meio do gol, mas o goleiro merengue fez a defesa segura.

66' Quase o terceiro! Após cobrança de escanteio de Toni Kroos, Varane subiu mais que toda a defesa do Espanyol e cabeceou, mas a bola foi pr fafora.

64' Com a mudança, Ronaldo e Bale formam a dupla de ataque do Real, com bastante velocidade e força para tentar matar o jogo.

63' Substituição no Real Madrid: Sai Benzema, entra Illarramendi.

62' Substituição no Espanyol: Sai Victor Sanchez, entra Luque.

59' Após ótima jogada de Arbeloa pela esquerda, Cristiano Ronaldo recebeu na entrada da área e finalizou, mas a bola passou a direita de Casilla.

57' CARTÃO AMARELO para Victor Sánchez por pisão em Casillas.

54' Substituição no Real Madrid: Sai James Rodríguez, entra Nacho Fernandez.

53' CARTÃO VERMELHO para Fabio Coentrão.

52' CARTÃO AMARELO para Cristiano Ronaldo.

51' Canas e Coentrão tem uma dividida duríssima e ficam no chão.

48' Quem tomava conta das ações no começo do segundo tempo era o Espanyol. Sergio García arriscou de fora da área, mas ele foi pra fora.

45' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Intervalo: Os times vão voltando aos poucos ao gramado do Bernabéu. Vai rolar a bola para o segundo tempo.

Intervalo: Caso confirme a vitória, o Real Madrid não perderá a liderança nessa rodada, pois abrirá 4 pontos em relação a Atlético de Madrid e Barcelona. Com a derrota, o Espanyol pode cair até a 13ª posição.

45' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Real Madrid 2 x 0 Espanyol - Gols de James Rodríguez e Gareth Bale.

41' Montañes é a principal arma ofensiva do clube de Barcelona no jogo. Tenta jogadas pela direita, aproveitando a lentidão de Arbeloa, mas sem sucesso.

38' Cristiano Ronaldo não para de infernizar a defesa adversária! Em mais uma ótima jogada pela esquerda, o português bateu cruzado, mas Casilla fez defesa segura.

35' A partida não muda após o gol. Os merengues continuam com uma grande atuação. Muito bem defensivamente e ofensivamente eficientes. Os Blanquiazules não conseguem fazer nada na partida. Time parece entregue.

28' Gareth Bale... que golaço! Mesmo com Cristiano Ronaldo na marca, o galês chamou a responsabilidade e cobrou a falta. A bola pegou na trava antes de entrar. Belo gol, o segundo do Real Madrid! 2 a 0.

28' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLAÇOOOO DO REAL MADRID!!

27' Falta perigosa para o Real Madrid!

26' Os visitantes começavam a equilibrar as ações do duelo, tocando bastante a bola no meio, mas não conseguiam finalizar ao gol.

23' Após cobrança de escanteio de James Rodríguez, Pepe subiu lá em cima e cabeceou, mas a bola fraca, fácil para a defesa de Casilla.

20' O Espanyol não conseguia sair jogando por conta da forte marcação que o Real Madrid exercia, principalmente no meio, que ficava bastante congestionado. Caicedo e, principalmente, Sérgio Garcia não conseguiam finalizar ao gol de Casillas.

Imagem de Iker Casillas erguendo o troféu do Mundial de Clubes

15' E OS MERENGUES NÂO PARAM! Após cruzamento, Varane subiu mais que toda a zaga adversária e cabeceou, mas a bola foi pra fora.

12' Após lançamento, Cristiano Ronaldo ajeitou de primeira para James Rodríguez, que chegou finalizando de primeira, marcando um belo gol para abrir o marcador no Santiago Bernabéu: 1 a 0 Real Madrid.

12' GOOOOOOOOOOOLLLL DO REAL MADRID!!!

10' NA TRAVE! Após cobrança de falta de James Rodríguez, a bola sobrou na entrada área para Benzema, que emendou de primeira e bola explodiu na travde de Casilla.

9' QUASE O PRIMEIRO! Após cruzamento na área, Benzema rolou para James Rodríguez que finalizou, mas a bola pegou no defensor adversário.

8' Após duas boas chegadas dos visitantes, os merengues começam a tomar conta das ações do jogo.

5' Real Madrid tenta chegar pela esquerda com Coentrão, mas cruzamento passa por toda a área.

1' A primeira chegada é dos visitantes! O atacante Caicedo fez ótima jogada pela direita e finalizou para fora.

13:00 COMEÇA O JOGO NO SANTIAGO BERNABÉU!!

12:59 Um minuto de silêncio em homenagem às vitímas do atentato de Paris.

12:59 Com a presença da taça do Mundial de Clubes, ambos os times entram em campo no Santiago Bernabéu.

12:52 Um fato curioso do jogo é o duelo entre Iker Casillas e Kiko Casilla. Nomes parecidos e ambos goleiros da Seleção Espanhola. Um é um goleiro que dispensa comentários e outro é um goleiro que aos 28 anos começa a aparecer bem no cenário mundial.

12:50 Quem apita o jogo é David Fernandez de 41 anos. Ele será auxiliado por Raúl Cabañero e Jorge Canelo.

12:46 Jogo muito importante também para os visitantes, que buscam continuar em boa fase e subir cada vez mais na tabela.

12:45 Os donos da casa vem de três derrotas seguidas. Hoje é o dia para que o líder do campeonato se recupere na competição.

12:38 A equipe de Barcelona vem com um time bastante diferente do que perdeu para o Valencia no meio de semana pela Copa Del Rey. São 7 mudanças: Casilla no lugar de López, Colotto no lugar de Hector Moreno, Fuentes no lugar de Duarte, Joan no lugar de Victor Alvarez, Victor Sanchez no lugar de Abraham, Caicedo no lugar de Stuani e Montañes no lugar de Lucas Vázquez. A equipe vem num 4-4-2.

12:31 O Espanyol também já está confirmado para a partida: Kiko Casilla; Arbilla, Colotto, Álvaro e Fuentes; Joan, Cañas, Víctor Sánchez e Montañés; Sergio García e Caicedo.

12:29 Os merengues vão com um time um pouco diferente do time que perdeu para o Atlético no meio de semana. São três mudanças: Casillas no lugar de Navas, Pepe no lugar de Sergio Ramos e Ronaldo no lugar de Khedira. O esquema é um 4-3-3.

12:20 O Real Madrid já está escalado para o duelo de logo mais, com uma mudança de última hora: Casillas; Arbeloa, Varane, Pepe e Coentrão (substitui Marcelo); Kroos, Isco e James Rodríguez; Bale, Cristiano Ronaldo e Benzema.

11:30 O técnico do Espanyol, Sergio Gonzalez, sabe o quão difícil será o duelo, mas diz que sua equipe entrará focada e em busca de um bom resultado: "O importante é ter atitude. A motivação do grupo para este jogo é grande. Sempre quando joga contra times como o Real Madrid, a motivação aumenta consideravelmente."

11:25 Sobre o estilo de jogo Real Madrid x Espanyol do adversário deste sábado, Ancelotti falou que o Espanyol é uma equipe com uma nova filosofia e estilo de jogo, o que podia dificultar o jogo aos seus comandados: "Mudaram, comparado ao ano passado. Tem uma nova mentalidade e um novo estilo. Temos que estar focados para não sermos surpreendidos."

11:20 O palco para o confronto de logo mais é o Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, que tem a capacidade para mais de 81 mil pessoas. A torcida merengue promete marcar presença. (Foto: Getty Images)

11:15 O Espanyol tem duas dúvidas para a partida. São eles: o zagueiro Hector Moreno e o meia Lanzarote, ambos com lesões. Desfalque certo é o atacante Stuani, que cumpre suspensão.

11:10 Além disso, Carlo Ancelotti falou sobre o momento que sua equipe vive, já que ainda não venceu nenhum jogo após a disputa do Mundial de Clubes. Segundo ele, o mais certo a se fazer é ignorar e apenas focar no trabalho, veja.

11:05 Para a partida deste sábado, o clube merengue não conta com o lateral-direito Dani Carvajal, suspenso, além do meia Luka Modric, que ainda se recupera de lesão.

11:00 FIQUE DE OLHO: Sérgio Garcia, atacante do Espanyol. O experiente centroavante de 31 anos é a principal esperança de gols do clube de Barcelona, tanto que é o artilheiro da equipe na competição com 7 gols.

10:55 FIQUE DE OLHO: Cristiano Ronaldo, estrela e principal arma ofensiva do Real Madrid. Artilheiro com sobras do campeonato, Ronaldo volta após ser poupado na Copa Del Rey, e deve vim com faro de gol para a partida. (Foto: Getty Images)

10:50 Sabendo do complicadíssimo duelo contra o líder do campeonato, Sérgio Gonzalez, técnico do Espanyol, disse que entrará em campo com um time bem sólido defensivamente: "Vamos tentar impedir passes por dentro e estaremos ligados na transição ofensiva deles."

Real Madrid x Espanyol

10:45 Carlo Ancelotti deixou Cristiano Ronaldo no banco no jogo do meio de semana contra o Atlético de Madrid. Segundo o técnico, ele preferiu dar um descanso para Ronaldo, mas confirmou a ida dele ao jogo: "Eu falei com Cristiano antes da partida contra o Atlético. Ele disse que estava cansado, entãod emos um descanso a ele. Amanha ele jogará."

10:40 Em 2005, o Real Madrid tinha um time cheio de estrelas, tanto que eram chamados de os "Galácticos". Mesmo com tantas estrelas, como Ronaldo, Roberto Carlos e David Beckham, os merengues não foram páreos para o Espanyol, que venceu o jogo por 1 a 0, com gol de Jarque. (Foto: Getty Images)

10:35 Em 1991, o Real Madrid, time de jogadores como Hierro e Michel, goleou o Espanyol fora de casa por 5 a 1, jogo que acabou se tornando a maior goleada merengue fora de casa contra Los Blanquiazules. Michel, Hierro três vezes e Luis Henrique marcaram para os visitantes. Wuttke diminuiu para os donos da casa.

10:30 No último confronto das duas equipes, que foi realizado no dia 5 maio do ano passado, o Real Madrid levou a melhor em duelo disputado no Santiago Bernabéu. Com um de Bale e dois de Morata, os merengues venceram por 3 a 1. Pizzi marcou o gol do Espanyol.

10:25 Pela a La Liga, foram 160 partidas entre as duas equipes. O Real Madrid leva ampla vantagem sobre o Espanyol: 93 vitórias contra 34 vitórias da equipe de Barcelona, além de 33 empates

10:20 Assim como o Real Madrid, o Espanyol também jogou no meio de semana pela Copa Del Rey e também acabou derrotado, fora de casa, pelo Valencia por 2 a 1. O gol fora de casa foi importante para deixar a equipe de Barcelona viva na competição. Veja como foi o duelo.

10:15 Já o Espanyol é o 10º colocado no campeonato e vem oscilando bastante na competição. Em 17 jogos disputados, a equipe venceu 5, empatou 5 e perdeu 7 jogos.

10:10 Os merengues vem de derrota no meio de semana para o Atlético de Madrid pela Copa Del Rey, partida que marcou a volta de Fernando Torres à equipe colchonera. Veja como foi o duelo.

10:05 O Real Madrid, dono da casa, é o líder do campeonato com 39 pontos e tem um jogo a menos que outros times que brigam com ele pela liderança da competição, como Barcelona e Atlético. Até aqui foram 13 vitórias, 3 derrotas e nenhum empate em 16 jogos disputados.

10:00 Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanharemos a partir de agora o duelo entre Real Madrid e Espanyol, em jogo válido pela 18ª rodada da La Liga. O jogo acontecerá às 13h, e será realizada no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid. Acompanhe com a gente!