20ª rodada da Ligue 1 é marcada por homenagens às vítimas do atentado em Paris

Os atentados à sede do jornal satírico Charlie Hedbo deixaram os franceses perplexos. As manifestações em solidariedade às vítimas também foram vistas no futebol. Como informado na última quarta-feira (7), todas as partidas de futebol no país teriam um minuto de silêncio antes da bola rolar.

Em jogo atrasado da 14ª rodada, o Lille encarou o Évian no dia do massacre. Ambas as equipes entraram com braçadeiras negras e se abraçaram antes do pontapé inicial. Neste fim de semana, o ato vem se repetindo, com torcidas e clubes prestando suas homenagens.

A Ligue 1 se encontra na 20ª rodada, que ficará marcada por toda a solidariedade dos times, jogadores e torcedores para com os mortos e feridos. Os jogadores do Lorient, que acabou derrotado por 3 a 1 para o Nice, entraram em campo para o aquecimento com camisas negras com os dizeres: “Nós somos Charlie”. Muitos torcedores foram aos estádios vestindo preto, com faixas.

O Saint-Étienne, que venceu o Reims por 2 a 1, também prestou homenagens. O elenco e a comissão técnica posaram com uma faixa cujos dizeres eram "Nós somos Charlie". Os Stéphanois também publicaram uma foto com o escudo do time em preto e branco, sinalizando o luto pelo ocorrido. O PSG, vencido pelo Bastia por 4 a 2, postou em sua conta oficial na rede social Twitter camisas dos jogadores com o nome Charlie nas costas.

Não foi só na França, nem apenas no futebol que houveram homenagens. Toulouse e La Rochelle se enfrentaram pelo campeonato de rugby e também vestiram camisas com a frase que se tornou símbolo. Na Espanha, no jogo entre Real Madrid e Espanyol, também foi respeitado um minuto de silêncio em decorrência da tragédia.