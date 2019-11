Em jogo movimentado, Fiorentina supera falhas defensivas e vence Palermo

Jogando diante de seu torcedor, a Fiorentina voltou a vencer na Serie A. Após duas rodadas sem vitória e em jogo muito movimentado, os viola bateram o Palermo por 4 a 3, encerraram sequência de nove jogos do adversário sem perder e ainda ultrapassaram os rosanero na tabela. Pasqual, Basanta, Cuadrado e Joaquín marcaram para os viola, enquanto Quaison, duas vezes, e Belotti, de pênalti fizeram para os visitantes.

Com o resultado, a Fiorentina chegou aos 27 pontos e assumiu a 6ª colocação e visita o Chievo na próxima rodada, no domingo (18), às 12h. Já o Palermo, parou nos 25 e cai para a 10ª posição da Serie A. No próximo sábado (17), joga em casa diante da vice-líder Roma, às 17h45. Todos os jogos no horário de Brasília.

Fiorentina domina e vai com vantagem para o intervalo

Com muitos desfalques, a Fiorentina teve que mexer em sua defesa, que perdeu Savic e Gonzalo, expulsos contra o Parma e Montella recolocou o capitão Pasqual no time titular, com o recuo de Alonso para a defesa. No Palermo, o artilheiro Dybala, que marcou nove vezes na Serie A, sentiu uma lesão no aquecimento e teve que ser substituído por Belotti.

Durante toda a primeira etapa, a Fiorentina foi superior. Com ambos os times com escalações ofensivas, a Viola aproveitava melhor os espaços e criava as principais chances. Logo aos 5, Mario Gómez marcou, mas o gol foi invalidado por impedimento de Pasqual, que havia dado a assistência. O time da casa rondava a área adversária e, aos 19, alcançou o gol. Valero fez jogada pela direita com Fernández, que cruzou para trás. Cuadrado fez o corta-luz e Pasqual teve espaço na entrada da área para arriscar no canto e abrir o placar.

Mesmo após o gol, o Palermo chegava pouco e a Viola continuava pressionando. Aos 23, Borja Valero roubou a bola e avançou pelo meio, driblando dois e encobrindo Sorrentino, mas a bola explodiu no travessão. No rebote, Gómez mandou de voleio por cima do gol. O Palermo só foi levar perigo aos 26, quando Morganella levantou a bola na área, Tomovic afastou mal e Vázquez mandou por cima.

Apesar do pequeno susto, a Fiorentina continuou pressionando. Aos 32, Valero arriscou da entrada da área e parou em grande defesa de Sorrentino. Quatro minutos depois foi a vez de Alonso levar perigo após cobrança de escanteio de Fernández, mas mandou por cima. A última chance viola foi aos 41, quando Gómez roubou a bola de Muñoz na linha de fundo, tocou para Fernández, que ajeitou para Pizarro na entrada da área. O chileno bateu no canto, porém, mais uma vez, a trave salvou os rosanero.

Zaga da Fiorentina falha, dá sustos, mas Viola alcança vitória

Assim como no primeiro tempo, a Fiorentina era dominante na segunda etapa. Logo aos cinco minutos, Valero tabelou pela esquerda com Cuadrado, que chegou a linha de fundo e cruzou para trás. O zagueiro Muñoz afastou mal e quase fez contra, mas a bola saiu em escanteio. Na sequência, após a cobrança de escanteio, Joaquín fez o levantamento, a defesa do Palermo não conseguiu afastar, Sorrentino saiu mal do gol e a bola sobrou para Basanta ampliar a vantagem viola.

Mesmo após ampliar o placar, a Fiorentina dominava o jogo e chegava com perigo em chutes de fora da área com Pizarro e Valero. Porém, aos 14, Tomovic se atrapalhou no meio campo, Belotti roubou a bola, avançou com campo aberto pela esquerda e rolou para Quaison, que acabara de entrar, e descontou para os visitantes. Um minuto depois, Joaquín teve a chance de marcar de cabeça após cruzamento de Pasqual, mas errou o alvo. Na jogada seguinte, Pizarro recuou mal para Alonso, Quaison se antecipou e bateu na saída de Tatarusanu para empatar o jogo.

Porém, a felicidade dos aquile durou pouco. Três minutos após levar o empate, a Viola voltou a marcar. Pasqual recebeu de Alonso pela esquerda, foi a linha de fundo e cruzou para Cuadrado, que antecipou o goleiro e mandou pras redes. O jogo continuava aberto e, aos 21, o Palermo teve a chance de empatar novamente, mas o cruzamento de Emerson não foi alcançado por Belotti.

Após um momento de dificuldade, a Fiorentina passou a controlar novamente o jogo e conseguiu abrir vantagem novamente. Aos 29, Joaquín fez jogada pela esquerda, trouxe para o meio e bateu de pé direito, no ângulo de Sorrentino, que nada pode fazer para evitar o golaço do espanhol.

Quando parecia que a Fiorentina alcançaria a vitória com mais tranquilidade, após cobrança de escanteio e confusão dentro da área, o juiz marcou pênalti duvidoso de Basanta em cima de Belotti. Na cobrança, aos 35, o próprio Belotti deslocou Tatarusanu e descontou novamento para o Palermo. Nos minutos que restavam, o time visitante tentou o empate, mas a Viola se segurou bem e garantiu mais três pontos na tabela, quebrando uma invencibilidade que já durava nove jogos para o Palermo.