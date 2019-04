Com atuações brilhantes de Totti e Felipe Anderson, Derby della Capitale termina empatado

Partida válida pela 18ª rodada do campeonato italiano, disputada no estádio Olímpico, em Roma

O estádio Olímpico, nesse domingo (11), foi palco mais uma vez de outro emocionante Derby della Capitale entre Roma e Lazio. O clássico válido pela 18ª rodada da Serie A acabou terminando empatado em 2x2, com um time sendo melhor em cada tempo. Enquanto Felipe Anderson foi o destaque na primeira etapa, marcando um gol e dando passe para Stefano Mauri marcar o outro, o segundo tempo foi do veterano Francesco Totti, que balançou as redes duas vezes e garantiu o empate para os giallorossi.

O duelo entre Roma e Lazio, como sempre, foi marcado pela grande rivalidade entre as equipes e belos gols. Se no primeiro tempo quem mandou foi a Lazio, que chegou a abrir 2-0, na segunda etapa quem mandou foi a Roma de Francesco Totti, que foi a rede duas vezes e chegou a 11 gols no derby, faltando três para se tornar o maior artilheiro do clássico de Roma. O jogo se encaminhava para uma vitória da Lazio, que mais uma vez contou com a genialidade e talento do brasileiro Felipe Anderson, que deu uma bela assistência para Mauri e depois anotou um belo gol. Mas a Roma resurgiu no segundo tempo e arrancou o empate graças ao oportunismo de seu capitão, que mais uma vez foi decisivo.

A partida ficou marcada também pelo excessivo número de faltas, mas nada que estragasse o grande jogo que foi entre Roma e Lazio. O que não agradou mesmo foi o resultado, para nenhuma das equipes. Com o empate, a Roma agora soma 40 pontos e divide a liderança com a Juventus, no aguardo da partida de mais tarde contra o Napoli, já a Lazio mantém o terceiro lugar com seus 31 pontos e pode ser ultrapassada caso o Napoli venca a partida que encerra a rodada da Serie A.

A Roma só volta a campo no próximo fim de semana, quando vai jogar fora de casa, no sábado (17) contra a sensação do campeonato italiano, o Palermo, pela última rodada do primeiro turno. Já a Lazio volta a jogar no meio de semana, quando na quarta-feira (14) encara o Torino, em Turim, pelas oitavas-de-final da Copa Itália.

Lazio domina a primeira parte do jogo e sai na frente

Rudi Garcia mandou a campo seu 4-3-3, com Totti de centro-avante, enquanto Stefano Pioli repetiu o esquema tático do rival e mandou um trio de ataque com Candreva, Felipe Anderson e Djordevic.

O jogo começou quente, com muitas faltas, algo normal para um derby della capitale. Mas o primeiro tempo foi todo do time biancocelesti, que teve a primeira chance com Candreva. O meia recebeu na esquerda dentro da área, trouxe a bola para o pé direito e bateu cruzado, vendo sua finalização passar na frente da meta de De Sanctis e sair pela linha de fundo.

O gol só foi sair mesmo depois de 20. Em mais uma assistência do brasileiro Felipe Anderson, principal jogador dos primeiros 45 minutos. O camisa 7 ganhou na dividida com Nainggolan, puxou o contra-ataque e deu um passe açucarado para Mauri, capitão da Lazio, que, de primeira, só empurrou para o fundo das redes de De Sanctis.

Minutos depois foi a vez de Felipe anotar o seu. Ele recebeu na direita, levou até a entrada da área e bateu com o pé esquerdo, surpreendendo De Sanctis, que quando foi na jogada já era tarde demais, a bola já estava no fundo das redes. Com isso a Lazio foi com uma larga vantagem para o vestiário, precisando apenas manter o estilo de jogo para sair de campo com os três pontos

Roma volta melhor e Totti comanda recuperação

No intervalo da partida, o técnico francês promoveu duas mudanças que mudariam o rumo do Derby, entraram Ljajic e Strootman para as saídas de Florenzi e Nainggolan. Aos 3, em jogada pela esquerda do ataque romanista, Strootman cruza rasteiro nas costas de Radu e Totti não perdoou. Daquele lance em diante o Derby pegaria fogo, a Roma foi com tudo para cima e a Lazio não conseguia assustar, até que num cruzamento de Basta, o veterano Mauri chutou de primeira e acertou a trave. A pressão da Roma continuava e Marchetti já realizava algumas defesas importantes, como em chute de longa distância de Iturbe.

Mas a noite era dele, e Francesco Totti, mais uma vez, foi as redes. Em jogada parecida, Holebas ganhou na esquerda e cruzou para 'Il Capitano' voar e empurrar a bola com os pés a para anotar o seu 11° gol no clássico, se tornando o segundo maior artilheiro do derby, dois a menos que Dino da Costa. Não contente em marcar o gol, o italiano chamou atenção ao comemorar o seu segundo gol na partida ao tirar uma selfie com a torcida.

Na reta final ambas equipes tiveram chances de sair de campo com a vitória. Primeiro foi a Roma, que depois de uma tabela entre Iturbe e Ljijaic, viu Strootman finalizar de longe, mas Marchetti fez defesa tranquila. Depois, a chance mais clara, saiu dos pés do alemão Miroslav Klose. Dentro da área, Klose finalizou a queima roupa contra De Sanctis, que operou um milagre e evitou que a Roma saísse de campo derrota, permanecendo assim o resultado até o final.