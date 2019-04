MLS realiza SuperDraft 2015 e Orlando City seleciona canadense na primeira escolha

Ocorreu nesta quinta-feira (15), o SuperDraft da Major League Soccer, evento onde as equipes escolhem os melhores jogadores de várias faculdades, e de outros países, que esperam ser selecionados para começar sua carreira profissional. Os diretores e treinadores dos 20 times da liga se reuniram na Philadelphia para as duas primeiras rodadas do draft 2015.

Antes do certame, aconteceu uma homenagem a Landon Donovan. O ex-jogador da seleção dos Estados Unidos terá seu nome no prêmio de MVP da MLS a partir desta temporada. O seis vezes campeão da liga agradeceu e falou para os jogadores que aguardavam as escolhas.

No Centro de Convenções da Pennsylvania, onde se viu muitos torcedores, três times se destacaram neste quesito: Os fãs do Union, time da casa, os do Orlando e New York City, as novas franquias.

A posição de escolha foi baseada no seguinte critério: As novas franquias ficam no topo, seguidas pelas demais equipes de acordo com a campanha do ano passado. Montreal, que foi o último colocado geral de 2014, ficou com a terceira posição. A primeira escolha foi do Orlando City, que escolheu o atacante Cyle Larin, que veio da faculdade de Connecticut, o primeiro canadense a ser o #1 do draft. Ele não estava presente na cerimonia pois atualmente disputa o torneio sub-20 da Concacaf, com o Canadá.

O treinador do Orlando City, Adrian Hearth, comentou a escolha número um: “Nós estávamos muito interessados em pega-lo. Artilheiros, é o que se pode afirmar pelo que ele vem fazendo na faculdade, geralmente vão por um monte de dinheiro e tornam-se muito valiosos. Nós gostamos dele, estou ansioso para trabalhar com ele. Certamente esteve sempre no topo da nossa lista desde o inicio.”

Cada equipe tinha quatro minutos para mostrar seu veredito. Porém cada uma tinha um recurso, que era “pedir tempo” e ganhar cinco minutos a mais, para ligações ou reuniões de emergências para tratar de trocas. Depois de decidir qual jogador vestiria a camisa do clube, o comissário Don Garber falava sua faculdade, posição e seu nome. Tivemos de tudo: jogador muito feliz abraçando a família, jogador segurando o choro, chorando, alguns nervosos, etc.

Foram ao todo 42 escolhas, divididas entre duas rodadas. Os três primerios foram atacantes: Khiry Shelton, de Oregon St., foi draftado pelo New York City. Romario Williams, de Central Florida, migrará do sul para Montreal, no Canadá.

O destaque foi o Toronto FC que teve cinco posições em ambas as rodadas, graças a negociações anteriores. Negociações que também aconteceram no momento. A primeira foi entre Columbus e Colorado, os Rapids escolheram Axel Sjoberg na 14ª escolha. Geralmente essas trocas foram feitas por “considerações futuras” ou posições em outros rounds.

As principais escolhas foram de atacantes, 15 no total. Em seguida os defensores, que foram ao todo 14. Meio-campista apenas 11. As escolhas de goleiros foram escassas, apenas Alex Bono (6ª escolha - Toronto) e Tyler Miller (12ª escolha - Seattle).

As surpresas também estiveram presentes. Cristian Roldan, meia da faculdade de Washington, estava cotado com uma das primeiras escolhas do dia, mas acabou sendo o 16º, sendo que esta foi feita após uma troca entre RSL, que era detentor da posição, e o Seattle, time que o escolheu. O Toronto chamou o “desconhecido” defensor de North Carolina State, Clement Simonin.

Lista de escolhas da primeira rodada do SuperDraft 2015: (posição/ times/ jogador/ posição/ faculdade)

1. Orlando City SC - Cyle Larin (A, Connecticut)

2. New York City FC - Khiry Shelton (A, Oregon St.)

3. Montreal Impact - Romario Williams (A, UCF)

4. San Jose Earthquakes - Fatai Alashe (M, Michigan St.)

5. Portland Timbers - Nick Besler (D, Notre Dame)

6. Toronto FC - Alex Bono (G, Syracuse)

7. Chicago Fire - Matt Polster (D, Southern Illinois, Edwardsville)

8. Houston Dynamo - Zach Steinberg (M, Butler)

9. Toronto FC - Clement Simonin (D, NC State)

10. Sporting Kansas City - Conor Hallisey (M, California)

11. Toronto FC - Skylar Thomas (D, Syracuse)

12. Sporting Kansas City - Saad Abdul-Salaam (D Akron)

13. Vancouver Whitecaps - Tim Parker (D, St. John's)

14. Colorado Rapids - Axel Sjoberg (D, Marquette)

15. FC Dallas - Otis Earle (D, UC Riverside)

16. Seattle Sounders - Cristiano Roldan (M, Washington)

17. D.C. United - Miguel Aguilar (M, San Francisco)

18. New York Red Bulls - Leo Stolz (M, UCLA)

19. Columbus Crew - Sergio Campbell (D, Connecticut)

20. Sporting Kansas City - Amadoi Dia (M, Clemson)

21. LA Galaxy - Ignacio Maganto (A, Iona)

Escolhas da segunda rodada

1. Orlando City - Conor Donovan (D, NC State)

2. New York City FC - Connor Brandt (M, San Diego)

3. Portland Timbers - Andy Thoma (D, Washington)

4. Orlando City - Akeil Barrett (A, Tulsa)

5. Colorado Rapids - Joseph Greenspan (D, Navy)

6. Real Salt Lake - Boyd Okwuonu (D, North Carolina)

7. Chicago Fire - Kingsley Bryce (F, St. Louis)

8. Toronto FC - Wesley Charpie (D, South Florida)

9. Houston Dynamo - Oumar Ballo (D, UMBC)

10. Philadelphia Union - Dzenan Catic (A, Davenport)

11. Portland Timbers - Christian Volesky (A, Southern Illinois, Edwardsville)

12. Seattle Sounders - Tyler Miller (G, Northwestern)

13. Portland Timbers - Kharlton Belmar (A, Virginia Commonwealth)

14. Columbus Crew - Sagi Lev-Ari (A, Cal St. Northridge)

15. Houston Dynamo - Rob Lovejoy (A, North Carolina)

16. Toronto FC - Edwin Rivas (A, Cal St. Northridge)

17. Vancouver Whitecaps - Kay Banjo (A. UMBC)

18. New York Red Bulls - Stefano Bonomo (A, Cal)

19. Seattle Sounders - Oniel Fisher (D, New Mexico)

20. Philadelphia Union - Eric Bird (M, Virginia)

21. D.C. United - Dan Metzger (M, Maryland)

*Legendas: A: Atacante; M: Meio-campista; D: Defensor; G: Goleiro.