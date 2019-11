Jogo Real Madrid x Atlético de Madrid pela Copa del Rey 2015 (2-2)

Bom, ótimo jogo, bem movimentado e com quatro gols. Obrigado por acompanhar mais um jogo conosco! Abraço.

FIM DE JOGO NO BERNABÉU! Com dois de Torres, Atlético empata com o Real no Bernabéu e se classifica para as quartas de final da Copa Del Rey!

90' Cartão amarelo: Isco.

86' Cartão amarelo: Carvajal.

82' Cartão amarelo: Marcelo.

81' Substituição no Atlético: Sai Raul Garcia, entra Raul Jimenez.

80' Após cruzamento de Marcelo, Bale cabeceia, mas a bola vai pra fora.

73' Substituição no Atlético: Sai Griezmann, entra Gabi.

71' Substituição no Real Madrid: Sai James Rodriguez, entra Jese Rodriguez.

67' Após muitos toques de bola, Marcelo finaliza, mas a bola passa a direita de Oblak.

62' O Real Madrid não para de cortar errado os lançamentos do Atlético. Colchoneros tem chance de passar a frente em falta.

58' Substituição no Real Madrid: Sai Pepe, entra Varane.

57' Substituição no Atlético: Sai Fernando Torres, entra Arda Turan.

54' Após jogada de Bale pela esquerda, o galês cruzou para Cristiano Ronaldo, que antecipou o Godin e cabeceou, empatando o jogo. Real precisa de três.

53' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO REAL MADRID!!!

51' Cartão amarelo: Godin.

48' Cartão amarelo: Tiago.

47' NÃO, NÃO É REPLAY! Após erro na saída de bola, Griezmann tocou para Torres, que dominou cortando Pepe, e bateu. A bola pegou no pé de Navas e entrou. 2 a 1 Atlético!

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO ATLÉTICOOOOOO!!!!!!!!!!!

46' O Real precisa de três gols para se classificar. Atlético pode tomar até dois que se classifica.

45' Rola a bola! Começa o segundo tempo de Real Madrid 1 x 1 Atlético de Madrid.

Imagem: Momento da comemoração dos jogadores do Atléti após gol de Fernando Torres.

Imagem: Os premiados do Real Madrid no Fifa Ballon D'Or.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Real Madrid 1 x 1 Atlético de Madrid. Sérgio Ramos marcou para os merengues, enquanto Fernando Torres fez o dos colchoneros. Real precisa de três gols para se classificar.

44' Em jogada pelo meio, Marcelo finaliza na entrada da área e Oblak faz boa defesa.

42' O Atlético começa a equilibrar as ações do jogo e chega um pouco mais.

36' A partida está muito pegada no meio. O Real Madrid cruza demais, mas não consegue finalizar. O Atlético só se fecha e tenta nos contra-ataques.

32' Só dá Real Madrid no Bernabéu. Comandados de Ancelotti dominam o Atleti.

27' Cartão amarelo: Raúl Garcia.

23' Após jogada pela esquerda, James diviu com Oblak e a bola sobrou pra Ronaldo que chegou batendo, mas a zaga tirou.

22' É pressão total dos merengues, que ainda precisam de três gols.

20' Após bela cobrança de falta de Toni Kroos, Oblak saiu mal e Sergio Ramos cabeceou sem goleiro, empatando o jogo no Bernabéu.

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO REAL MADRID!!!!!!

18' Após escanteio e bate rebate na área, Ronaldo quase empate o jogo.

Curiosidade: Esse gol foi o mais rápido da história do Atlético no Santiago Bernabéu: 46 segundos.

9' Com quase 10 minutos jogados, quem mandava no jogo, após o gol, era o Real, que precisava de quatro gols para se classificar.

6' Após cruzamento de Carvajal, Bale subiu mais que toda a defesa do Atlético e cabeceou, mas Oblak fez bela defesa.

4' O gol calou a torcida merengue no Bernabéu. Um anti-climax total.

2' Griezmann puxou rápido contra-ataque e cruzou para Fernando Torres, que finalizou de primeira, marcando um belo gol. Primeiro gol na sua volta ao Atleti!

1' GOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO ATLÉTICOOOOOOO!!!

0' ROLA A BOLA NO BERNABÉU! Começa Real Madrid x Atlético de Madrid!

16:58 As equipes entram no campo do Bernabéu. Vai começar o jogão!

16:57 Em instantes rola a bola no Bernabéu e você acompanha tudo conosco!

16:53 Caso vença, essa será a 4ª vitória seguida do Atlético de Madrid contra o Real Madrid.

16:35 Em 6 jogos disputados no Santiago Bernabéu, Fernando Torres ainda não marcou nenhum gol.

Imagem: E foi assim que o Real Madrid chegou ao Bernabeu. Clima de final.

16:25 Diferente do Real Madrid, o Atlético vem com seis mudanças em relação ao time que perdeu para o Barcelona. Oblak, Miranda, Siqueira, Mario Suárez, Raúl Garcia e Fernando Torres substituem Moyá, Gimenez, Jesus Gamez, Gabi, Arda Turan e Mandzukic, respectivamente. O esquema é o 4-2-3-1.

16:20 O Real vem com três mudanças em relação ao time que derrotou o Espanyol no final de semana, todas na defesa. Navas, Sergio Ramos e Marcelo substituem Casillas, Varane e Coentrão, respectivamente. O esquema é o mesmo: 4-4-3.

16:11 Quem apita o Dérbi de Madrid é Antonio Mateu Lahoz de 37 anos. Ele será auxiliado por Pau Cebrián e Jon Núñez.

16:08 Atlético de Madrid também escalado! Oblak; Juanfran, Godín, Miranda e Siqueira; Mario Suarez, Tiago, Koke, Raúl Garcia e Griezmann; Torres.

16:07 Real Madrid escalado! Navas; Carvajal, Pepe, Ramos e Marcelo; Kroos, Isco e James Rodríguez; Bale, Ronaldo e Benzema.

15:55 Em instantes as escalações de Atlético e Real serão anunciadas. Ambas as equipes devem vim com força total para a partida.

15:25 Simeone também falou como deve estar o clima no Bernabéu. Segundo ele a torcida merengue vai apoiar o Real em busca do resultado e seu time tem que estar preparado para isto. Além disso, ele também falou sobre Fernando Torres: "Ele não é mais um menino no futebol, e sim um homem. Sabemos sua força a habilidade para marcar gols. Confiamos nele."

Leia mais: Por classificação na Copa do Rey, Real Madrid tenta reverter vantagem do Atlético de Madrid.

15:20 Ancelotti também falou como deve estar o clima no Bernabéu para o importante duelo: "Tenho certeza que a torcida irá nos ajudar. Primeiro porque é um dérbi, e segundo porque temos que reverter um resultado bem adverso."

Real Madrid x Atlético de Madrid

15:15 O palco para o confronto de logo mais é o Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, que tem a capacidade para mais de 81 mil pessoas. A torcida merengue promete marcar presença para empurrar o time em busca da vaga em cima do rival.

15:10 Pelo lado dos comandados de Cholo Simeone, nenhum desfalque. Time totalmente completo para a partida.

15:05 O único desfalque do clube merengue para esse importante jogo é Luka Modric, que ainda se recupera de uma lesão na coxa esquerda. De resto, os comandandos de Carlo Ancelotti vão completos.

15:00 FIQUE DE OLHO: Antoine Griezmann. Ele pode até não estar passando por um bom momento, mas o jovem atacante francês pode decidir o duelo de logo mais a favor do Atleti. Usando sua habilidade e velocidade, Griezmann é a principal esperança de gol colchonera ao lado de Mario Mandzukic.

14:55 FIQUE DE OLHO: Gareth Bale. Após marcar no fim de semana contra o Espanyol, o galês parece ter voltado a boa fase e vem com tudo pra cima dos colchoneros. Ao lado de Cristiano Ronaldo e Karim Benzema, Bale é a principal esperança de gol merengue.

14:50 Diego Simeone diz que partida deve ser nervosa do começo ao fim e sabe qual time está enfrentando: "Não imagino uma partida calma. Eles buscarão o gol desde o ínicio, e nós também. Não podemos nos acomodar na vantagem, pois se eles fazem um gol, podem fazer quatro."

Real Madrid x Espanyol

14:45 Carlo Ancelotti falou, como é jogar contra o Atlético de Madrid: "É sempre complicado enfrentar o Atlético. Precisamos jogar com intensidade, mas com a cabeça fria. São 90 minutos e não precisamos ter pressa."

14:40 Para que os torcedores colchoneros tenham algo a se lembrar, que tal falar da final da Copa Del Rey de 2013? Em pleno Santiago Bernabéu, o brasileiro Miranda calou a torcida merengue na prorrogação para dar o título ao Atlético.

14:35 Como não se lembrar de um dos grandes duelos desse clássico que ganhou força nos últimos dois anos? Final da Uefa Champions League 2014, em Lisboa. Os merengues finalmente conquistaram Lá Décima ao vencerem o rival em um jogo com gol aos 93 minutos. Um jogo simplesmente memorável, não só na história do confronto.

14:30 No último encontro entre as duas equipes, que foi pelo jogo de ida da Copa Del Rey, o Atleti levou a melhor ao bater os merengues por 2 a 0 na estréia de Fernando Torres. Com esse 2 a 0, os colchoneros levam boa vantagem ao Bernabéu.

14:25 Pela Copa Del Rey, foram 41 jogos disputados entre as duas equipes. O Real Madrid venceu 17 jogos, marcando 55 gols, e o Atlético venceu 11 jogos, marcando 43 gols. Além disso, foram outros 13 empates.

Resultado Real Madrid x Espanyol

14:20 Na última rodada da La Liga, os colchoneros foram derrotas em confronto direto contra o Barcelona, no estádio Camp Nou, e se distanciaram do líder Real Madrid, além do vice-líder Barcelona. A defesa colchonera não foi párea para segurar Messi e cia. Veja como foi o duelo.

14:15 O Atlético de Madrid, visitante no jogo desta quinta-feira, é o terceiro colocado no campeonato com 38 pontos em 18 jogos disputados. Foram 12 vitórias, dois empates e quatro derrotas na competição.

14:10 Os merengues vem de vitória na última rodada da La Liga, quando derrotaram o Espanyol por 3 a 0. James Rodríguez, Gareth Bale e Nacho Fernandez marcaram os gols merengues no duelo. Veja como foi o duelo.

Jogo Real Madrid x Espanyol

14:05 O Real Madrid, dono da casa, é o líder da La Liga com 42 pontos em 17 jogos disputados, além de ter um jogo a menos que os concorrentes diretos, como o próprio Atlético. Até agora foram 14 vitórias, três derrotas e nenhum empate em 17 jogos disputados.

14:00 Boa tarde torcedor que navega pela VAVEL Brasil! A parti de agora, iremos acompanhar um grande duelo pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Del Rey! O Real Madrid tentará reverter a desvantagem de dois gols sofrida para o Atlético de Madrid, que pode perder por até 1 a 0 que continua com a vaga. A bola rola às 17h no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid. Acompanho com a gente este clássico de Madrid!