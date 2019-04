Lille bate Nantes e garante vaga na semifinal da Coupe de la Ligue

Nesta quarta-feira (14), Lille e Nantes se enfrentaram pelas quartas de final da Coupe de la Ligue, no estádio Pierre-Mauroy. O LOSC buscava a classificação na próxima fase do torneio para conquistar seu primeiro título. Enquanto os canaries almejavam chegar à semifinal, fato que não ocorre desde a temporada 2003/2004.

As duas equipes fizeram um jogo movimentado e a equipe da casa venceu por 2 a 0 e com dois golaços marcados por Corchia, marcando de fora da área, e Kjaer, em cobrança de falta. Com o resultado, o LOSC avançou à semifinal da competição e aguarda o sorteio para ver quem será o seu adversário.

Nos primeiros minutos, quem começou tomando a inciativa foram os visitantes. Aos seis minutos, com Bedoya se livrou de dois marcadores e mandou no canto de Enyeama, que se esticou todo para a fazer boa defesa. Em seguida, a equipe da casa abriu o placar aos nove minutos, num golaço de Corchia. O lateral chutou de fora da área e mandou para o gol, colocando o LOSC em vantagem.

Após o gol, a equipe da casa manteve o domínio da partida e por pouco não marcou o segundo gol em um arremate de fora da área e com Sidibé, que soltou uma bomba, mas o goleiro Riou fez grande defesa. O time visitante ficou esperando o LOSC atacar para tentar sair nos contra-ataques, porém, o time do noroeste francês pouco fez na etapa inicial.

Depois do intervalo, os canaries tiveram uma chance logo com um minuto com Gakpé. O atacante togolês recebeu de Bammou e mandou por cima do gol, perdendo uma boa oportunidade de empatar a partida. A equipe da casa mandou uma bola na trave com Traoré aos 19 minutos, após boa tabela com Roux. Em seguida, foi a vez dos visitantes desperdiçarem com Gakpé novamente, depois de assistência de Bessat.

E quem não faz toma. Os donos da casa ampliaram o placar aos 24 minutos em cobrança de falta batida por Kjaer. O dinamarquês mandou uma bomba, sem chances para o goleiro. O Lille, após abrir vantagem de dois gols, apenas administrou a partida e esperou o apito final do arbitro para avançar a próxima fase do torneio.

O próximo jogo do Lille será fora de casa diante do Lorient, no estádio Yves Allainmat, enquanto o Nantes vai até o principado enfrentar o embalado Monaco, no Louis II. Ambas as partidas serão no próximo sábado (17), pela 21ª rodada da Ligue 1.