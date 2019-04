Luis Enrique exalta atuação do Barcelona diante do Elche

Nesta quinta (15), o Barcelona enfrentou o Elche, pela partida de volta das oitavas-de-final da Copa del Rey. Mesmo com uma bela vantagem de cinco gols sobre a equipe de Fran Escribá, o Barcelona não perdoou e goleou novamente, por 0 a 4. Com gols de Mathieu, Sergi Roberto, Pedro e Adriano (com assistência de Douglas), o Barcelona segue na disputa e enfrenta agora o Atlético de Madrid.

Em entrevista coletiva após a partida, Luis Enrique falou sobre o enfrentamento entra sua equipe e o Atlético de Simeone: “Em princípio será muito difícil, porque é uma das melhores equipes da Europa. Já conhecemos o rival, a atitude e a qualidade, nos vão exigir dois jogos de alto nível. Se estamos em nosso nível, teremos possibilidades de passar, se não, será difícil”.

Sobre o jogo de hoje, o asturiano elogiou a equipe pela atitude em campo: “Muito completo por nossa parte desde o inicio. Tenho que elogiar profundamente a equipe pela atitude, pelo comportamento. Nem sempre eliminatórias se resolvem assim, tão claramente. Tem que ter boa atitude e os jogadores responderam as mil maravilhas”.

Questionado sobre Rafinha e Munir, o espanhol não poupou elogios para ambos: “[Rafinha] é um jogador de qualidade superior. Será um futuro jogador-chave. Joga por dentro,mas tem que ter mais presença no gol. Tem vontade de ajudar a equipe. Já Munir é um jogador jovem, começou com poucos minutos e os aproveitou. Para sua evolução, precisaria de mais tempo. É um jogador interessante. Sempre agrega coisas e agregará mais. Estou contente com ele."

Quando perguntado se os jogos contra o Atlético condicionariam as futuras escalações da equipe, Luis Enrique deixou no ar: “Não muda em absoluto. Há muitos jogadores no elenco e repartimos o tempo, assim que estamos em perfeitas condições para enfrentar o que vem”.

A equipe de Lucho, antes de enfrentar o Atlético na próxima terça (20), tem em frente o Deportivo La Coruña, pela La Liga, neste domingo.