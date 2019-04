Manchester United tenta reabilitação diante do QPR na Premier League

Neste sábado (17), Manchester United e QPR se enfrentam no Loftus Road às 12h (de Brasília), em partida válida pela 22ª rodada da Premier League 2014/15. No primeiro turno, o encontro das duas equipes resultou em uma vitória de 4 a 0 para a de Manchester, que espera repetir o resultado, enquanto a de Londres quer derrotar o adversário pela primeira vez na elite inglesa.

Atualmente os Red Devils ocupam a 4ª colocação, somando 37 pontos, vindo perdendo pontos importantes. Mesmo acumulando uma sequência de dois empates e uma derrota em casa para o Southampton, o time comandado por Van Gaal é tido como favorito e busca recuperar a boa fase, além de tentar não deixar os líderes se afastarem cada vez mais.

Já os Hoopers seguem na luta para permanecer na primeira divisão, pois somam apenas 19 pontos e estão na 19ª posição. Com uma série de cinco jogos sem vencer, os comandados por Harry Redknapp faz uma das piores campanhas da história, lutando para recuperar a confiança da sua torcida no atual certame.

QPR sofre com lesão dos principais jogadores

Apesar dos rumores de que será demitido, Harry Redknapp demonstra confiança na sua equipe, mesmo com desfalques. Os zagueiros Armand Traoré, com problemas no pé, e Yun Suk-Young, no tornozelo, foram vetados da partida, além dos volantes Sandro e Faurlín, com dores no joelho.

Para o duelo, o comandante dos Hoopers tem uma dúvida. Trata-se do meia-atacante Adel Taarabt, que pode retornar ao time titular após recuperar-se de um resfriado, que o tirou do jogo diante do Burnley, na semana passada. Quem segue de fora é o meia Niko Kranjcar, que se mantém com dores na coxa.

Apesar dos problemas com o departamento médico, o técnico do QPR se mostra bastante cauteloso, garantindo que motivará os jogadores ao máximo. De acordo com Redknapp, seus comandados deverão entrar em campo para mostrar a força dentro de casa, visando afastar a má fase.

"Eles gastaram muito dinheiro bons jogadores e um ótimo técnico, mas nós estamos em casa e jogamos muito bem diante de nossos torcedores. Mostramos o que nós podemos fazer no Loftus Road e nossos bons resultados virão, se nós persistimos como fizemos garantindo a vitória contra o Swansea, no último minuto, estaremos onde éramos esperados nessa temporada", afirmou o treinador.

Manchester United tenta reabilitação após sequência negativa

Após ser derrotado na rodada passada, Van Gaal tentará fazer o Manchester United reencontrar o caminho das vitórias. Para o duelo diante do QPR, no entanto, o comandante holandês poderá ter o desfalque de três peças, sendo duas constantemente utilizadas como titular.

O técnico talvez não poderá contar com o conterrâneo Van Persie, que segue com problemas no tornozelo, mas poderá entrar em campo. Quem não joga pelo segundo jogo consecutivo é o argentino Marcos Rojo, com dores na coxa. O meia-atacante inglês Ashley Young, com dores no posterior da coxa, desfalca a equipe.

Para disputar a vaga que pode ser deixada pelo atacante neerlandês, dois atletas. Um é o colombiano Falcao García, contratado a peso de ouro para a atual temporada. Outro é o inglês James Wilson, que corre por fora pelo espaço entre os 11 iniciais. Confirmado entre os titulares, o meia Juan Mata espera foco total do grupo, pois, segundo o meio-campista, somente os três pontos interessam.

"Agora é hora de se preparar para esse jogo, foi uma grande decepção no último fim de semana em casa, quando perdemos para o Southampton. Mas isso é o futebol e temos de deixar para trás. Vamos jogar em um estádio difícil, mas vamos tentar conseguir os três pontos e nós precisamos deles, depois do revés", garantiu o espanhol.