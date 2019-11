Copa Africana começa com empate da seleção da casa e vitória do Gabão

Neste sábado (17) foi dado o pontapé inicial da Copa Africana de Nações de 2015. A competição está sendo sediada na Guiné Equatorial, país que "herdou" a organização do torneio após a desistência do Marrocos. Os marroquinos, temerosos com o surto do vírus ebola em parte do continente africano, decidiram repassar a sede para outro país, e a própria Guiné Equatorial, que abrigou a competição em 2012, se prontificou para tal.

Após longo discurso do presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, ditador que está no poder desde 1979, a bola começou a rolar para o duelo entre Guiné Equatorial e Congo, disputado no Estádio de Bata, na cidade homônima. O placar foi inaugurado logo aos 16 minutos, quando o atacante espanhol naturalizado guineense Emilio Nsue, do clube inglês Middlesbrough, colocou os donos da casa em vantagem.

Evidentemente, a alegria estava estampada nos torcedores locais, que depois de três anos veem os holofotes do futebol voltarem para seu país. Todavia, os anfitriões foram frustrados pelo gol de empate dos congoleses, marcado pelo atacante Thievy Bifouma, que pertence ao Espanyol e está emprestado ao Almería - ambos da Espanha. A igualdade no marcador confirmou-se aos 42 minutos do segundo tempo. No final das contas, o empate em 1 a 1 ficou salgado para os donos da festa.

No outro jogo do dia, também válido pelo Grupo A e disputado no Estádio de Bata, Gabão e Burkina Faso mediram forças. Os gaboneses iniciaram sua caminhada na competição continental com o pé direito. Saíram na frente com gol do atacante francês naturalizado gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, estrela da seleção nacional e do time alemão Borussia Dortmund, aos 19 minutos do primeiro tempo.

A vitória foi confirmada aos 27 minutos da etapa complementar, com o tento do também atacante Malick Evouna, que joga no Wydad Casablanca, do Marrocos.

No domingo (18) será realizada a primeira rodada do Grupo B. Às 14h, horário de Brasília, a Zâmbia, campeã da edição de 2012, enfrenta a República Democrática do Congo, campeã em 1968. Mais tarde, às 17h, a Tunísia, campeã de 2004, defronta Cabo Verde, sensação da CAN 2013. Ambos os embates acontecerão no Novo Estádio de Ebebiyín, em Ebebiyín.

Confira os outros grupos da Copa Africana de Nações de 2015