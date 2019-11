Getafe x Real Madrid pela La Liga 2015

Obrigado a todos por acompanhar mais esse jogo pela La Liga! Mais tarde tem Deportivo La Coruña e Barcelona em tempo real! Até a próxima.

92' FIM DE JOGO EM GETAFE! Getafe 0 x 3 Real Madrid. Cristiano Ronaldo (2x) e Bale dão a vitória ao clube merengue, que conquista o título "simbólico" do primeiro turno!

85' NA TRAVE! Após chute errado de Alex Filip, Álvaro chegou finalizando na segunda trave, mas a bola explodiu na trave.

82' Substituições no Real Madrid: Sai Kroos e Marcelo, entra Illarramendi e Nacho.

79' Após mais um belíssimo cruzamento de James Rodríguez, Cristiano Ronaldo cabeceia sozinho e aumenta a contagem em Getafe: 3 a 0 Real Madrid.

78' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO REAL MADRID!!!!

77' Substituição no Real Madrid: Sai Isco, entra Khedira.

76' Com a vitória, o Real Madrid não perde a liderança nesta rodada, pois abre quatro pontos em relação ao Barcelona.

73' Substituição no Getafe: Sai Pedro Leon, entra Karim Yoda.

72' Quase o terceiro! Ronaldo cobra falta com efeito e a bola passa raspando a trave de Codina.

70' Freddy tenta finalização de fora da área, mas a bola passa longe do gol de Casillas.

67' James Rodríguez recebe pela esquerda e cruza para a segunda trave, onde está Gareth Bale, que só dá um toque pra tirar de Codina e aumentar a vantagem merengue!

67' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO REAL MADRID!!!!

63' Após ótima jogada de Benzema pela esquerda, o francês cruza pra entrada da pequena área e Cristiano Ronaldo finaliza sem goleiro. Aberto o placar no Coliseum Alfonso Perez: 1 a 0 Real Madrid.

62' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO REAL MADRID!!!!

60' Cartão amarelo: James Rodríguez.

59' Galês cobra, mas a bola passa por cima do gol de Codina.

58' Falta perigosa na entrada da área para o Real Madrid.

57' Bale acerta ótimo passe na entrada da área para James, que finaliza de canhota, mas a bola sai fraca, fácil para a defesa de Codina.

56' Substituição no Getafe: Sai Sarabia, entra Freddy.

53' Codina! Benzema saiu na cara do goleiro do Getafe, mas o mesmo se virou muito bem.

49' QUASE! Bale cruza a bola com veneno, e quase o brasileiro Naldo faz contra.

48' Segundo começa da mesma forma que acabou o primeiro. Real com as ações do jogo, enquanto o Getafe se fecha.

45' Começa o segundo tempo no Coliseum Alfonso Pérez!

Polêmica? Logo no começo do duelo, o bandeirinha marcou impedimento neste lance. Pode de ser determinante ao resultado?

45' Fim do primeiro tempo! Getafe 0 x 0 Real Madrid.

44' NA TRAVE! Bale recebe na grande área e ajeita para Kroos, que finaliza forte e a bola explode no travessão de Codina!

40' Pressão merengue! Kroos recebe na entrada da área e finaliza, mas a bola bate na defesa e vai para fora.

39' Após contra-ataque rápido, Sammir finaliza, mas a bola passa longe do gol de Casillas.

36' CODINA! Isco faz bela jogada na entrada área e finaliza bem, mas Codina faz boa defesa.

35' Cartão amarelo: Toni Kroos.

31' Ronaldo tem boa chance em falta, mas a bola vai na barreira.

29' Quase o primeiro! Após bela jogada pela esquerda de Benzema, James chegou finalizando de primeira na entra da pequena área, mas o defensor do Getafe fez o corte.

23' Falta movimentação no ataque merengue. A equipe não consegue finalizar ao gol.

18' Enquanto que os donos da casa se fecham, os merengues erram muitos passes, principalmente pelo meio.

15' Real Madrid tenta em bola área, mas sem sucesso.

7:35 Sobre o horário diferente do duelo, Ancelotti disse: "Jogamos em um horário que não nos incomoda tanto. Temos que ter o mesmo preparo de sempre. O Getafe é uma equipe qualificada, mas vamos em busca dos três pontos."

7:30 Quique Flores confia na sua equipe e diz: "Queremos jogar nosso melhor contra o Real Madrid, e ganhar com nosso estilo de jogo."

7:25 Já o Getafe vem num "fechado" 4-5-1, com Yoda e Pedro Léon como escapatórias pela direita, enquanto Alvaro é o único centroavante do time.

7:20 Provavelmente o Real Madrid vem no típico 4-3-3, com Isco e James ajudando na defesa, mas chegando bem ao ataque, além do trio BBC fica se alternando no ataque.

Real Madrid x Espanyol

7:15 O palco de logo mais é o Coliseum Alfonso Perez, estádio que tem capacidade para pouco mais de 17 mil pessoas. Ele é um pouco criticado por conta do gramado, que, em dias de chuva, fica totalmente encharcado, dificultando o espetáculo.

7:10 Carlo Ancelotti também não conta com alguns jogadores para o duelo. Pepe, Modric e Arbeloa estão contundidos, enquanto Fabio Coentrão cumpre suspensão.

Jogo do Real Madrid

7:05 Para a partida deste sábado, Quique Flores não contará com três jogadores, todos por contusão: Lafita, Diawara e Guaita.

7:00 FIQUE DE OLHO: Karim Benzema. Já faz algum tempo que Benzema não marca com a camisa do Real Madrid, mas é um jogador muito importante que costuma aparecer em jogos difíceis e "chatos" como esses.

6:55 FIQUE DE OLHO: Karim Yoda. O jovem meia-atacante do Getafe vem se destacando nos últimos jogos do clube. Ele já marcou quatro gols nessa temporada e deve usar sua velocidade e habilidade para infernizar a defesa merengue.

6:50 Para Valera, Getafe precisa utilizar bem suas armas para sair vitorioso: "Sabemos do grande potencial do nosso adversário, mas temos que sacar nossas 'armas' e ir utilizá-las bem para sairmos com um bom resultado."

Getafe x Real Madrid

6:45 Cristiano Ronaldo falou que o clube merengue deve focar na La Liga, deixando de lado a eliminação sofrida na Copa del Rey: "A Copa não tem valor, diferente da Liga e da Champions League. Temos que estar focados nesse objetivo."

6:40 A maior goleada dos merengues pra cima do Getafe no dia 27 de janeiro de 2013, quando Cristiano Ronaldo marcou três vezes e Sergio Ramos também marcou, fazendo com que o Real Madrid vencesse por 4 a 0.

6:35 A vitória de maior expressão do Getafe pra cima do Real Madrid aconteceu no dia 29 de novembro de 2008, quando venceram por 3 a 1, em casa. Albín, duas vezes, e Uche marcaram pros donos da casa, enquanto Saviola marcou o gol merengue.

6:30 O último duelo entre as duas equipes foi no dia 16 de fevereiro de 2014, quando o Real Madrid venceu por 3 a 0, em Getafe. Benzema, Modric e Jesé Rodriguez marcaram para o clube merengue.

6:25 Pela La Liga foram 20 jogos entre as duas equipes, com retrospecto totalmente a favor do clube merengue. São 13 vitórias contra 5 do Getafe, além de 2 empates.

Resultado Getafe x Real Madrid

6:20 Os merengues vem de eliminação no meio de semana, quando a equipe empatou com o Atlético de Madrid no Bernabéu e foi eliminado da Copa del Rey. Veja como foi o jogo.

6:15 O Real Madrid é o líder do campeonato com 42 pontos e um jogo a menos que Barcelona e Atlético, times que brigam diretamente com o clube merengue pela liderança. São 14 vitórias e 3 derrotas em 17 jogos.

6:10 O momento do Getafe é péssimo. 8 jogos sem vencer na Liga. Mas no meio de semana a equipe derrotou o Almería pelo placar mínimo e se classificou para as quartas de final da Copa del Rey.

Jogo Getafe x Real Madrid

6:05 Dono da casa, o Getafe é apenas o 15º colocado da La Liga com 17 pontos, um a mais que o primeiro time da zona de rebaixamento, o Levante. Até aqui foram 4 vitórias, 5 derrotas e 9 derrotas em 18 jogos.

6:00 Bom dia torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Hoje é dia de acordar cedo para acompanhar mais um jogo da La Liga! O Getafe recebe o poderoso, e líder, Real Madrid às 9h, em jogo válido pela 19ª rodada. Você acompanha tudo aqui conosco!