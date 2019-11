Em jogo emocionante, PSG vence Évian de virada e se mantém vivo na briga pelo título

Emoção não faltou ao primeiro jogo deste domingo (18), válido pela 21ª rodada da Ligue 1 2014/2015. De virada, o Paris Saint-Germain venceu o Évian por 4 a 2. O meia Cédric Barbosa colocou os visitantes em vantagem. O zagueiro David Luiz empatou, e o meia Marco Verratti colocou os donos da casa à frente. O empatou retornou ao marcador quando o lateral Gregory Van der Wiel marcou contra a própria meta. A vitória parisiense veio graças aos tentos dos atacantes sul-americanos Javier Pastore e Edinson Cavani.

O resultado deixa o PSG provisoriamente na terceira posição, com 41 pontos - o Saint-Étienne, antigo dono do posto, visita o Rennes ainda hoje. Tem a mesma pontuação do Olympique de Marseille, que, também hoje, recebe o Guingamp no Vélodrome. O ETG, por sua vez, se mantém na zona de rebaixamento. É o 18º colocado e soma apenas 20 pontos.

As equipes voltam a campo na próxima quarta-feira (21), pelos 16 avos de final da Coupe de France. Às 14h, horário de Brasília, o time treinado por Pascal Dupraz visita o Monaco no Stade Louis II. Mais tarde, às 18h, os comandados de Laurent Blanc recebem o Bordeaux no Parc des Princes, mesmo palco da partida deste domingo.

Na próxima rodada do campeonato nacional, o time da capital francesa visita o Saint-Étienne no Geoffroy-Guichard, em confronto direto da parte de cima da tabela. A partida será no domingo (25), às 18h de Brasília. Um dia antes, às 17h, o Évian recebe o Toulouse no Parc des Sports d'Annecy.

Donos da casa tomam susto e chegam à virada

O primeiro tempo foi uma amostra de toda a dramaticidade que tomaria conta do embate. O Paris começou pressionando: logo aos três minutos, Lucas cobrou escanteio e Thiago Silva cabeceou por cima da meta de Leroy. Aos 10 minutos, o mesmo Lucas fez grande jogada e tocou a bola para Ibrahimovic, que foi derrubado na área e pediu a marcação da penalidade máxima. Contudo, o árbitro Bartolomeu Varela mandou o jogo seguir.

Em sua primeira finalização, o Évian Thonon Gaillard abriu o placar. Após erro na cobrança de lateral dos donos da casa, o veterano Barbosa acertou um lindo chute de fora da área, sem chances para Sirigu.

A desvantagem no marcador deixou os anfitriões afobados. A pressão por um resultado positivo era iminente. Cientes disso, os parisienses partiram para cima. Aos 26 minutos, Lucas cruzou para a área, Ibrahimovic desviou e David Luiz obrigou Leroy a fazer grande defesa. Quatro minutos mais tarde, em nova bola alçada na grande área - dessa vez, um escanteio cobrado pelo ítalo-brasileiro Thiago Motta -, o zagueiro brasileiro empatou o duelo. Foi o seu primeiro gol no campeonato francês.

Não demorou muito e a virada veio. Aos 38, Lucas cobrou falta e, após bate-rebate, a bola sobrou para Verratti. Leroy ainda tocou na pelota, mas a viu "morrer" no fundo das redes: 2 a 1.

Agora à frente no contador, o PSG passou a administrar o resultado em constantes trocas de passe as quais deixavam os jogadores adversários confusos.

Em um segundo tempo igualmente movimentado, Évian empata mas vê PSG matar o jogo

A segunda etapa reservou mais emoções. Os Rosens não se intimidaram com a pressão da torcida no Parc des Princes e saíram em busca do empate. Todavia, tinham muitas dificuldades, pois os oponentes marcavam a saída de bola de forma eficiente.

Quando o relógio marcava 18 minutos, Wass cobrou falta para a área e Van der Wiel cabeceou contra o próprio patrimônio, instituindo nova igualdade de gols.

Com o 2 a 2 na contagem, Blanc deu mais ofensividade à sua equipe, colocando o avançado Cavani no lugar do volante Matuidi. E a iniciativa deu certo: aos 29, Lucas recebeu na direita e encontrou Pastore livre de marcação na área. Em chute de primeira, o argentino recolocou os Parisiens na dianteira. Na comemoração, o meia homenageou a esposa, que está grávida.

Já nos instantes finais, quando os visitantes encontravam-se esgotados fisicamente e pareciam entregues, os mandantes mataram o jogo. Aos 45 minutos, depois de troca de passes entre Van der Wiel e Ibrahimovic, Cavani escorou para o gol aberto e deu números finais ao encontro.

O resultado mantém o PSG vivo na acirrada disputa pela taça da Ligue 1 e o Évian desesperado na luta contra o descenso.