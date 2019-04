Napoli bate Lazio e volta à zona de classificação da Champions League

Neste domingo (18), em jogo decisivo na luta por vaga na Uefa Champions League, o Napoli venceu fora de casa a Lazio por 1 a 0, com o décimo gol de seu artilheiro, Higuaín, na Serie A. Com o resultado, o Napoli ultrapassou a Lazio e chegou am 33 pontos, assumindo a terceira posição, a última que dá vaga a Uefa Champions League na próxima temporada. Os biancocelesti caíram para a quinta posição, com 31 pontos.

Na próxima rodada, a primeira do returno, o Napoli enfrenta o Genoa em casa, na segunda-feira (26), enquanto a Lazio, novamente em casa, receberá o Milan no próximo sábado (24). No meio de semana, o Napoli ainda terá confronto pela Coppa Italia, também em casa, na quinta-feira, contra a Udinese.

Lazio domina no primeiro tempo, mas quem fica na frente é o Napoli

A Lazio nos primeiros minutos dominou a posse de bola, mas a primeira grande chance criada foi do Napoli e foi fatal. Aos 17 minutos, após receber belo passe de Mertens, Higuaín entrou na área, escapou da zaga biancocelesti e bateu forte e alto no ângulo direito de Berisha, para colocar o Napoli na frente do placar, e confirmar seu estigma de carrasco laziale, já que em 4 jogos contra a rival, o atacante argentino marcou 7 vezes. Na comemoração, Higuaín dedicou seu gol a Insigne, que não joga desde novembro.

O gol acordou a Lazio, que a partir daí, dominaria a partida, e criaria boas chances de igualar o marcador. Primeiro aos 28, com chute de fora da área de Biglia que passou a esquerda do gol de Rafael. Três minutos depois, após cobrança de falta, Parolo cabeceou no travessão napolitano. Os biancocelesti tiveram nova chance aos 38, com chute de Cavanda que Rafael defendeu com facilidade. O Napoli desde o gol só teve chance aos 41, em chute do estreante croata Strinic, de fácil defesa para Berisha. O primeiro tempo terminou com a Lazio na pressão e o Napoli se segurando como podia para evitar o empate.

Napoli se segura e consegue a vitória na segunda etapa

Nos primeiros minutos da segunda etapa, aconteceu o contrário de boa parte da primeira. Era o Napoli quem dominava e criava mais chances de marcar o segundo gol, tiveram duas grandes chances. A primeira foi no primeiro minuto do segundo tempo, com Higuaín, que fez grande jogada individual, entrou na área, mas Berisha fez grande defesa. Aos 8, novamente Higuaín invade a área após bela jogada individual e chutou cruzado, mas a bola passa a esquerda do gol laziale.

A Lazio retomaria o controle da partida aos poucos na segunda etapa, e aos 20 minutos, teria boa chance com Keita, que recebeu bom passe dentro da área mas chutou a esquerda do gol napolitano. Depois disso, foram minutos sem grandes chances, até que os biancocelesti foram para o abafa nos minutos finais. Primeiro, tiveram chance com Candreva, aos 36 minutos, que chutou por cima do travessão de Rafael. O Napoli tentava contra-ataques, mas a chance final, nos acréscimos, foi da Lazio, com cruzamento rebatido que Keita emendou para fácil defesa de Rafael. O placar se manteve até o fim da partida para festa dos napolitanos, que voltavam a zona da Champions League.