Laurent Blanc cita instabilidade com elenco e deixa futuro em aberto no PSG

Na noite deste domingo (18), na França, foi ao ar o programa Le club du dimanche, no canal Bein Sports. O técnico do Paris Saint-Germain, Laurent Blanc, esteve presente e respondeu a perguntas de vários assuntos: o clube, jogadores e o futuro com relação a contratações.

O time da capital francesa viveu momentos conturbados nas últimas semanas, com ausências e atrasos de Lavezzi e Cavani, derrotas inesperadas e criticas ao próprio Blanc. No domingo (18), o clube venceu o Evian TG por 4 a 2, de virada, voltando à terceira colocação, com 41 pontos.

O treinador comentou a forma atual de sua equipe, que ao contrário das expectativas, não lidera a competição. “Falo as instruções para eles. Os jogadores compreendem, mas têm dificuldades em aplica-lás. Em um clube como o PSG, você precisa de todos para ser competente. Eu sou pragmático. Eu sei que o segundo ano é sempre mais difícil do que o primeiro", disse o treinador.

Questionado sobre seu relacionamento com Zlatan Ibrahimovic, ele disse: “No ano passado, ele teve a melhor temporada de sua carreira. Ele já não tem 25 anos. Meu relacionamento com Zlatan é excelente. Ele não é o jogador mais difícil de gerir no vestiário".

Sobre os afastamentos de Lavezzi e Cavani, que faltaram à intertemporada no Marrocos e se atrasaram na reapresentação, o francês respondeu: “Eu tomei a decisão de dar uma sanção. Era óbvio. Foi-me dado o aval do presidente. Ele disse que o que eu decidisse fazer com os dois, teria o apoio".

Outro assunto abordado foi com relação a Claude Makélélé, que era assistente técnico do PSG até a temporada passada e mudou-se para o Bastia, para iniciar sua carreira de técnico principal. A passagem do ex-volante só durou doze rodadas. Blanc comentou: “Claude era a ponte ideal entre o jovem e os jogadores de idade, foi um ponto positivo tê-lo. Eu não poderia dizer para ele não ir. Ele queria ir".

Blanc também falou sobre o futuro, contratações e possível saída do clube ao fim da temporada: “Durante esta janela, é um reajuste que você faz. O jogador tem que trazer-lhe alguma coisa em campo e que possa jogar a Champions League [jogadores que atuaram por outras equipes na UCL]. Para fazer com que uma equipe como a nossa melhore após esta janela, ou você assina com alguém na parte de trás ou na frente para marcar mais gols. Eu não sei se eu vou ser o treinador do PSG no final da temporada”, finalizou.