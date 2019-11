Confrontos das quartas de final da Copa da Ásia são definidos

Nesta terça-feira (20) chegou ao fim a fase de grupos da Copa da Ásia de 2015, cujo início se deu no último dia 9 de janeiro, com a goleada da Austrália, país-sede da competição, sobre o Kuwait por 4 a 1. De lá para cá, outras 23 partidas movimentaram a primeira fase do torneio mais importante do continente asiático. Nenhuma delas terminou empatada.

Seis dos oito classificados às quartas de final foram conhecidos já na segunda rodada, casos de Coreia do Sul, Austrália, China, Irã, Emirados Árabes Unidos e Japão. Uzbequistão e Iraque foram as últimas seleções com presenças confirmadas nas quartas de final.

Grupo A

Após golear Kuwait (4 a 1) e Omã (4 a 0), a seleção anfitriã foi à última rodada bastante motivada contra a Coreia do Sul. Um empate bastava para confirmar a liderança da chave, tendo em vista que o saldo de gol dos australianos era melhor (7 a 2). Ambas as seleções já estavam classificadas, tendo em vista que os sul-coreanos bateram Omã e Kuwait nas jornadas anteriores, ambos pelo placar mínimo.

Mais de 48 mil pessoas compareceram ao Brisbane Stadium, na cidade homônima, para empurrar os Cangurus rumo à vitória. Entretanto, o massivo apoio não foi o suficiente. Os Tigres não se intimidaram com a pressão da torcida adversária e conquistaram sua terceira vitória por 1 a 0 no certame. O gol foi anotado pelo atacante Lee Jung-Hyup, aos 33 minutos do primeiro tempo.

No outro jogo da última rodada da chave, o atacante Abdulaziz Al-Muqbali marcou o tento da vitória de Omã sobre o Kuwait. Os omanenses se despediram da Asian Cup com três pontos, já os kuwaitianos deixam a competição com três derrotas em três jogos.

Grupo B

A seleção soberana do Grupo B foi a China. Os Dragões iniciaram sua caminhada no torneio continental com uma dramática vitória sobre a Arábia Saudita: 1 a 0, com direito a pênalti desperdiçado pelos sauditas. Na segunda rodada, mais drama: triunfo sobre o Uzbequistão de virada, por 2 a 1.

A campanha na primeira fase se encerrou com nova vitória por 2 a 1, dessa vez diante da lanterna Coreia do Norte. O destaque fica por conta do meia Sun Ke, autor de três gols na fase de grupos e artilheiro dos chineses no certame.

Os donos da segunda vaga da chave foram os uzbeques, que despacharam os sauditas em um jogo emocionante ao vencerem por 3 a 1. Antiga potência do continente, a seleção da Arábia Saudita, dona de três títulos da copa asiática, passa por uma crise a qual parece interminável. Não se classifica a uma Copa do Mundo desde 2006 e não obtém um título continental desde 1996.

Presente no Mundial de 2010 e na Copa da Ásia de 2011, a Coreia do Norte foi derrotada em todos os seus compromissos: 1 a 0 para o Uzbequistão, 4 a 1 para a Arábia Saudita e 2 a 1 para a China.

Grupo C

O Grupo C foi palco de um recorde histórico. Na partida entre Emirados Árabes Unidos e Bahrein, válida pela segunda rodada, o meia Ali Mabkhout inaugurou o marcador aos 14 segundos, convertendo-se no autor do gol mais rápido da história da Copa da Ásia. A contagem final foi de 2 a 1 para os emiratenses, cuja média de idade é de 25,3 anos.

Os EAU, que na primeira rodada golearam o Qatar por 4 a 1, ficaram com a vice-liderança da chave. A soberania do grupo ficou nas mãos do Irã, que acumulou três vitórias. A liderança veio graças ao gol do atacante Reza Ghoochannejhad, marcado aos 46 minutos do segundo tempo no embate com os Emirados Árabes Unidos na última jornada. Os iranianos vêm fazendo campanha irretocável, com quatro gols marcados e nenhum sofrido.

A decepção fica por conta do Qatar. Anfitriões da Copa do Mundo de 2022, os catarenses perderam todos os jogos e ficaram na última colocação do Grupo C. Foram goleados pelos EAU (4 a 1), perderam para o Irã pelo placar mínimo e se despediram com um revés de 2 a 1 para o Bahrein.

Grupo D

Neste grupo encontrava-se a maior sensação da copa asiática: a estreante Palestina, atual campeã da AFC Challenge Cup. Os palestinos, que até hoje lutam para ter a independência de seu Estado reconhecida a nível mundial, participaram pela primeira vez de uma competição de grande porte.

A campanha da seleção "caçula" da AFC Asian Cup foi a pior dos 16 integrantes do torneio: três derrotas, um gol marcado e 11 sofridos. O primeiro gol da Palestina em uma Copa da Ásia foi assinalado pelo ponta-esquerda Jaka Ihbeisheh, no revés de 5 a 1 para a Jordânia. Os árabes também foram goleados na estreia: 4 a 0 para o Japão. Na despedida, sucumbiram diante do Iraque: 2 a 0.

Os iraquianos, campeões em 2007, ficaram na vice-liderança da chave com seis pontos. Além da Palestina, também venceram a Jordânia, esta por 1 a 0. A única derrota veio diante do Japão, também pela contagem mínima. E foram justamente os japoneses quem ajudaram os Leões da Mesopotâmia a se classificarem, ao vencerem a Jordânia, então segunda colocada, por 2 a 0.

Os nipônicos, atuais campeões da Copa da Ásia - e maiores campeões continentais, com quatro taças -, vão ao mata-mata com a melhor campanha da primeira fase: três vitórias, sete gols pró e nenhum gol concedido.

Quartas de final reservam partidas que prometem equilíbrio

Com o fim da fase de grupos, todos os confrontos das quartas de final da copa asiática estão definidos. O regulamento é semelhante ao da Copa do Mundo: o líder de uma chave enfrenta o vice-líder da outra. Em caso de empate no tempo normal, haverá prorrogação. Se a igualdade no placar persistir no tempo extra, o vencedor será decidido através de uma disputa de pênaltis.

Líder do Grupo A, a Coreia do Sul medirá forças com o Uzbequistão no Melbourne Rectangular Stadium, em Melbourne, na quinta-feira (22). O embate será às 05h30m da manhã, horário de Brasília. O vencedor encara Irã ou Iraque na semifinal, em Sydney, no dia 26. Em 2011, sul-coreanos e uzbeques decidiram o terceiro lugar em uma partida movimentada, a qual terminou 3 a 2 para os Tigres Asiáticos.

Uma das surpresas positivas do certame, a China terá a difícil missão de despachar a Austrália, seleção dona da casa. A partida terá como palco o Brisbane Stadium, também na quinta, e será jogada às 08h30m de Brasília. O vencedor ficará frente a frente com Japão ou Emirados Árabes Unidos na fase seguinte, no Newcastle Stadium, em Newcastle.

Na sexta-feira (23), às 04h30m da madrugada, Irã e Iraque farão um clássico recheado de rivalidade no Canberra Stadium, na capital australiana. Os selecionados somam quatro taças da Copa da Ásia - três do Irã e uma do Iraque - e esbanjam tradição.

Três horas depois, no mesmo dia, o Japão continuará a defesa de seu "cinturão" frente aos Emirados Árabes Unidos, a outra surpresa positiva desta AFC Asian Cup. O Stadium Australia, em Sydney, será o local do jogo.

Briga pela artilharia está acirrada

Até o momento, o artilheiro da Copa da Ásia é o atacante jordaniano Hamza Al-Dardour, com quatro gols. Todos eles foram marcados na goleada de 5 a 1 da Jordânia frente à Palestina.

Logo atrás vêm o meia chinês Sun Ke, o atacante saudita Mohammad Al-Sahlawi, o meia-atacante japonês Keisuke Honda e o meia emiratense Ali Mabkhout, com três gols cada. Os atacantes Ahmed Khalil (EAU) e Sardor Rashidov (Uzbequistão) somam dois gols.

Destes jogadores, apenas Al-Dardour e Al-Sahlawi não jogarão mais pela competição, tendo em vista que suas seleções já estão eliminadas. Portanto, a acirrada disputa pela ponta da artilharia aguarda novas definições.

Fotos: Divulgação/AFC