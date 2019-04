Liverpool pressiona Chelsea, mas fica no empate pela Capital One Cup

Partida válida pela semifiinal da Capital One Cup, realizada no estádio Anfield, em Liverpool, Inglaterra.

Na tarde desta terça-feira (20), Liverpool e Chelsea fizeram a primeira partida válida pela semifinais da Capital One Cup. A partida realizada no Anfield foi muito movimentada e terminou com o empate em 1 a 1, com gols de Hazard e Sterling. Diferente das fases anteriores, as equipes usaram suas equipes consideradas titulares. O jogo foi totalmente dominado pelos Reds, mas contando com uma grande atuação do goleiro belga Thibaut Courtois.

Agora a partida será realizada na próxima terça-feira (27) às 17h45 (de Brasília), onde se ocorrer um novo empate a partida irá para a prorrogação. Caso na prorrogação persista o empate será utilizado o critério do gol fora.

Mas antes disso as equipes jogam neste sábado (24) pela FA Cup. O Liverpool recebe o Bolton no Anfiel às 15h30 (horário de Brasília). O Chelsea também joga em casa. Recebe o Bradford City às 13h (horário de Brasília).

Liverpool tem posse de bola, mas Hazard coloca Chelsea à frente

Início de partida foi de muito respeito entre as duas equipes. Apesar desse respeito o Liverpool com maior posse de bola e rondando sempre a área do adversário. Aos 15 minutos aconteceu o primeiro lance de perigo. Gerrard chutou de fora da área com força e obrigou o goleiro Courtois a fazer grande defesa. A resposta veio logo depois. Fàbregas fez jogada pela esquerda, tocou para Hazard dentro da área, que foi derrubado por pelo alemão Can. Pênalti para o Chelsea. Na cobrança, o próprio Hazard cobrou e abriu o marcador.

Após ter feito o gol, o Chelsea recuou e os Reds foram para a pressão. Mesmo com a posse de bola e a velocidade das jogadas, o time da casa não conseguiu levar perigo. Fazia jogadas pelas pontas, cruzava, mas não conseguiu finalizar. O Liverpool deu seis arremates na primeira etapa e somente um no gol, que foi o de Gerrard, antes mesmo de sofre o gol. Único lance de algum perigo foi em uma cobrança de escanteio que o goleiro Courtois saiu mal do gol e Sakho cabeceou para fora.

Liverpool pressiona e consegue o empate

Os primeiros dez minutos da segunda etapa começaram como foi o final da primeira etapa. O Liverpool pressionando muito, só que diferente é que criava várias oportunidades com Sterling e Coutinho usando a habilidade. A pressão foi tanta que o gol de empate veio. Aos 14 minutos, Sterling girou para cima de Matic pelo meio, invadiu a área e chutou cruzado, igualando o marcador.

Depois do gol, o Chelsea acordou e o jogo ficou mais igual e com muita velocidade. Em dois lances seguidos os Reds quase viraram a partida. Aos 20 minutos, Gerrard recebeu a bola dentro da área e bateu colocado, acertando a trave. Um minuto depois Coutinho chutou forte de fora da área e Courtois salvou novamente os Blues.

Aos 30 minutos, em cobrança de falta rápida, Henderson chutou forte, Courtois espalmou, no rebote Sterling chutou de novo e o arqueiro belga defendeu com firmeza. Aos 34 minutos novamente de fora da área o Liverpool tentou. Desta vez Lallana acertou um grande chute de perna esquerda e Courtois fez outra grande defesa no jogo. Ao final da partida o Liverpool arrematou seis vezes no gol do Chelsea, fazendo de Courtois o melhor em campo.