Técnico do Nantes comemora classificação na Coupe de France: "Estou muito orgulhoso"

A noite desta terça-feira (20) será inesquecível para os torcedores do Nantes. O time da casa venceu o Lyon, de virada, por 3 a 2 e eliminou o líder da Ligue 1 na fase 16 avos de final da Coupe de France. O destaque ficou por conta do meia-esquerda Vincent Bessat, autor dos três gols dos Jaunes no Stade de la Beaujoire.

O técnico Michel Der Zakarian não escondeu sua felicidade na coletiva de imprensa. "Estou muito orgulhoso dos meus jogadores", disse o armênio.

"Foi um grande jogo. Eu esperava um jogo assim, movimentado, contra uma grande equipe, que ficou sem sofrer gols em não sei quantos jogos", afirmou o comandante.

"O que eles (os jogadores) fizeram hoje foi espetacular. Quando somos agressivos desse jeito e vamos em frente, nós somos capazes de marcar gols. Temos que parabenizar o grupo", exaltou.

"Nós reagimos muito bem (ao fato de o OL ter saído na frente). Passamos por alguns momentos difíceis no jogo, mas jogamos contra o primeiro colocado da Ligue 1, algo que não se conquista por acaso. No momento em que eles voltaram a fazer gol (o Lyon saiu na frente, sofreu a virada e chegou a empatar), eles tinham o controle da bola. Mas nós continuamos fortes, compactos, e marcamos um gol incrível", completou o treinador.

Michel Der Zakarian também foi jogador do Nantes, pelo qual atuou de 1979 a 1988, tendo conquistado o campeonato francês em 1983. Ele está em sua segunda passagem como técnico dos Canários.

Em 2006, o franco-armênio treinou o time B do FCN. Na temporada 2006/2007, comandou a equipe principal juntamente com o chadiano Japhet N'Doram, outro ex-jogador do clube. Na temporada seguinte, passou a comandar os Jaunes sem o auxílio de N'Doram. Àquela época, o Nantes vivia fase delicada e militava na Ligue 2. Com Der Zakarian no comando, a equipe foi vice-campeã da segunda divisão e, consequentemente, ascendeu à elite do futebol nacional.

Antes de retornar ao FC Nantes, fato decorrido em 2012, quando a equipe novamente participava da Segundona, o profissional de 51 anos comandara o Clermont Foot por três temporadas. E, outra vez, ajudou os Verde-Amarelos a retornar à primeira divisão, dessa vez com um terceiro lugar.

O próximo compromisso dos Canaris está marcado para o sábado (24), às 17h de Brasília, contra o Montpellier. A partida vale pela 22ª rodada da Ligue 1 e será disputada no Altrad Stadium, em Montpellier. O adversário nas oitavas de final da copa nacional será definido através de sorteio.