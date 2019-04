Mario Gómez desencanta e comanda vitória da Fiorentina sobre a Atalanta na Coppa Italia

Jogando dentro de casa, a Fiorentina não teve dificuldades para vencer a Atalanta por 3 a 1 pelas oitavas de final da Coppa Italia. Mario Gómez, que só havia marcado uma vez na temporada, fez dois, e Cuadrado, em pênalti sofrido pelo atacante alemão, anotou o outro, enquanto Bianchi marcou para os visitantes, todos os gols no primeiro tempo. Nas quartas-de-final, a Viola enfrenta a Roma, ainda em data a definir.

Pela Serie A, a Fiorentina, 6ª colocada, recebe justamente a Roma, vice-líder, no próximo domingo (25), às 17h45. No mesmo dia, a Atalanta, em 15º lugar, visita o Hellas Verona, às 12h. Todos os jogos no horário de Brasília.

Fiorentina começa bem e abre boa vantagem no primeiro tempo

Poupando poucos titulares, a Fiorentina começou em cima e, logo aos 6, Mario Gómez recebeu de Richards na entrada da área e bateu forte, a bola desviou em Stendardo e morreu nas redes da Atalanta, abrindo o placar para a Viola. Cinco minutos depois, Gómez recebeu dentro da área, foi desarmado por Bellini e o juiz marcou um pênalti duvidoso. Na cobrança, Cuadrado bateu no canto esquerdo, não dando chances para Avramov.

A Fiorentina continuava melhor e aproveitava-se de uma frágil Atalanta para chegar ao gol adversário. Aos 16, Richards recebeu de Badelj pela direita, passou por Dramè, mas para em Avramov. Para piorar a situação do time de Bérgamo, o técnico Stefano Colantuono foi expulso aos 23, após reclamar de uma falta marcada para a Viola.

Sem fazer muita força e sendo pouco ameaçada, a Viola conseguiu ampliar. Aos 28, Badelj apareceu pelo meio e encontrou Gómez sozinho na entrada da área. O atacante dominou cara a cara com o goleiro e só deslocou para marcar o terceiro dos viola. Logo na sequência, Alejandro Gómez, pela Atalanta, recebeu de Baselli e bateu de canhota cruzado e com perigo, mas à esquerda do gol.

No fim do primeiro tempo, já aos 40, Alejandro Gómez avançou pelo meio e achou Bianchi na entrada da área. O atacante dominou e bateu bonito de pé direito, no canto esquerdo de Tatarusanu, para descontar para a Atalanta.

Sem dificuldades, Viola segura Atalanta e garante classificação

Durante todo o segundo tempo, a Fiorentina controlou o jogo e a Atalanta mostrou pouca força para chegar com perigo. Com 62% de posse de bola ao fim do jogo, a Viola não teve dificuldades para segurar a vantagem, apesar de ter criado pouco. A primeira chance do segundo tempo foi aos 16, após cobrança de escanteio de Borja Valero, Alonso desviou na primeira trave, mas Avramov defendeu. Sete minutos depois, Cuadrado avançou pelo meio e bateu forte, mas por cima do gol.

A Atalanta só foi assustar aos 27, após cruzamento de Baselli pela direita, o goleiro Tatarusanu cortou e no rebote Scaloni exagerou na força e mandou por cima do gol. A situação dos Orobici ficou ainda pior aos 30, quando Dramè sentiu o ombro em uma dividida com Cuadrado e a Atalanta ficou com um jogador a menos, já que as três alterações já tinham sido efetuadas.

Na Fiorentina, Alessandro Diamanti fez sua estreia, entrando aos 31 minutos no lugar de Cuadrado. Oito minutos depois, Alonso fez falta em D'Alessandro na linha de fundo, leva o segundo cartão amarelo e foi expulso, igualando os times no número de jogadores.

Já no fim, aos 44, a Viola levou perigo novamente. Diamanti avançou pelo meio e abriu para Babacar na esquerda. O atacante achou Fernández na pequena área, mas o chileno bateu com desvio na defesa e a bola foi por cima. Na sequência, após cobrança ensaiada de escanteio e Vargas cruzou para Babacar, mas o goleiro Avramov apareceu antes para espalmar. Nos acréscimos, Badelj ainda saiu machucado e a Fiorentina terminou o jogo com nove jogadores, mas não teve dificuldades para manter o resultado e garantir a classificação.