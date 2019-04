Hellas Verona anuncia a contratação do atacante Fernandinho, ex-Grêmio

A equipe do Verona anunciou um novo reforço para a temporada. Trata-se do atacante Brasileiro Fernandinho, de 29 anos que estava no Grêmio. O jogador chega na Itália por empréstimo válido até o final da temporada, mas a equipe Italiana terá a opção de compra, caso se interesse em ter o Brasileiro em definitivo. O jogador irá atuar junto com os também Brasileiros Rafael, Rafael Marques, Gustavo e Nenê. Tendo tantos conterrâneos na equipe, sua adaptação no clube Italiano não deverá ser dificil.

Fernandinho chega ao Verona para tentar sua 'volta' ao futebol. O atleta iniciou sua carreira no desconhecido Cambé, ganhou destaque no Barueri e no São Paulo e em 2013 foi para o Atlético Mineiro, onde alcançou o auge de sua carreira, chegando para substituir Bernard e correspondeu a altura com 47 jogos, tendo anotado 9 gols, mas em maio de 2014 o jogador acabou se recusando a viajar com o clube para Ipatinga, onde seria reliazada uma partida pelo campeonato Brasileiro. Com isso, o jogador acabou tendo seu contrato rompido com o clube mineiro e sendo contratado pelo Grêmio.

No futebol Gaúcho o atacante não conseguiu se destacar, atuou em 13 partidas pelo Grêmio, sendo duas como titular e não marcou nenhuma vez. A ausência de destaque deixou o jogador fora dos planos do clube e acabou sendo emprestado para o Verona, para a disputa do restante da Serie A.

O brasileiro terá de suar e muito para ter uma vaga na equipe, pois ele terá como companheiros de posição o argentino Saviola e o Italiano Luca Toni, ambos grandes jogadores. Fernandinho chega ao Verona como uma aposta do clube.