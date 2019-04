MLS anuncia estádio do Colorado Rapids como sede do All-Star Game 2015

A Major League Soccer realizou uma conferência de imprensa na tarde desta quarta-feira (21) para anunciar que a sede do All-Star Game deste ano será Denver, no Colorado. O estado Dick’s Sporting Goods Park, casa do Colorado Rapids, receberá o evento no dia 29 de julho.

Será a segunda vez na história que o estádio receberá o evento anual da MLS. Em 2007, no DSG Park o time da liga venceu o Celtic da Escócia por 2 a 0, gols de Ángel e Toja. Pablo Mastroeni, treinador do Colorado Rapids, comandará o selecionado das estrelas contra um adversário, que normalmente é uma equipe da Europa.

O anúncio foi feito pelo Comissário Geral da MLS, Don Garber, que relatou: “O Colorado tornou-se um destino para famosos eventos de futebol, e estamos entusiasmados para trazer o All-Star Game para a região. Dick's Sporting Goods Park é um tremendo estádio, e nós sabemos que o apoio entusiástico de Centennial 38 (torcida organizada) e outros fãs do Rapids irá proporcionar uma vantagem em casa para o jogo.”

Além da partida entre as estrelas da liga e uma equipe internacional, também foi confirmado o jogo entre os Homegrowns Players, jogadores que subiram das divisões de base dos times, e o Sub-23 do Colorado Rapids.

“Gostaríamos de agradecer ao Comissário Garber e Major League Soccer pela fé que eles têm demonstrado no Colorado Rapids, permitindo-nos sediar o All-Star Game, pela segunda vez. É uma grande vitrine para a nossa organização e comunidade. Nós somos um dos dez clubes originais do campeonato, e esperamos que este jogo vá destacar o crescimento e progresso da MLS e o Colorado Rapids fez na história de 20 anos da liga”, disse Josh Kroenke, um dos proprietários do clube.

O jogo das estrelas de 2015 marcará o 12º encontro entre o time da MLS - clube internacional. No ano passado, o Bayern de Munique foi derrotado por 2 a 1. Além de outras vitórias nos anos anteriores diante de Chelsea, West Ham, Celtic, Fulham e Chivas Guadalajara. Derrotas também aconteceram, para o Manchester United, duas vezes, Roma e para o Everton, nos pênaltis.

O adversário da vez ainda não está definido, mas especulações dão conta de que a MLS está negociando com o Arsenal. Este formato de jogo das estrelas divide opiniões na terra do Tio Sam. Alguns torcedores preferem a volta do “Oeste - Leste” como formato.

O Colorado Rapids é uma das dez equipes que participaram de todas as temporadas da competição. A equipe de Denver tentará o bicampeonato e estreia em 2015 contra o Philadelphia Union, no sábado (07) de março.