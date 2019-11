Coreia do Sul e Austrália são os primeiros semifinalistas da Copa da Ásia

Nesta quinta-feira (22) teve início a fase de mata-mata da Copa da Ásia de 2015, competição que está sendo disputada na Austrália. O embate entre Coreia do Sul, líder do Grupo A, e Uzbequistão, vice-líder do Grupo B, abriu as quartas de final do torneio às 05h30m de Brasília.

A dramática partida, disputada no Melbourne Rectangular Stadium, em Melbourne, foi decidida na prorrogação, após empate sem gols no tempo normal. O herói da classificação dos Tigres foi o meia Son Heung-Min. O jogador do Bayer Leverkusen anotou os dois gols da vitória sul-coreana.

O primeiro saiu aos 14 minutos da primeira etapa do tempo extra, quando o ponta-esquerda testou a bola para o fundo das redes após cruzamento de Kim Jin-Su para a área. O goleiro Nesterov ainda tentou defender o cabeceio, mas tudo foi em vão. O tento que sacramentou a ida dos Tigres à semifinal veio aos 14 minutos da etapa complementar. Em jogada eficiente pela direita, o experiente lateral-direito Cha Du-Ri deu linda caneta no zagueiro uzbeque, entrou na área e tocou para Son liquidar a fatura com um belo gol.

Agora, os Reds aguardam o vencedor do duelo entre Irã e Iraque, que será jogado na sexta-feira (23), às 04h30m, horário de Brasília, no Canberra Stadium.

Também nesta quinta, às 08h30m, foi a vez de o país-sede entrar em campo. A Austrália, vice-líder do Grupo A, mediu forças com a China, líder do Grupo B, no Brisbane Stadium, na cidade homônima.

Depois de um primeiro tempo morno, os donos da casa saíram na frente no momento em que o relógio marcava quatro minutos da segunda etapa, com um memorável gol de bicicleta do veterano atacante Tim Cahill, do New York Red Bulls. Aos 25, de cabeça, o avançado confirmou a presença dos Socceroos na semifinal.

Na fase seguinte, os australianos enfrentarão Japão ou Emirados Árabes Unidos. Japoneses e emiratenses definirão seus destinos amanhã, às 07h30m de Brasília, em Sydney, no Stadium Australia, palco da grande decisão, a ser jogada no dia 31.