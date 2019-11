Em jogos épicos, Iraque e Emirados Árabes Unidos avançam na Copa da Ásia

Após as classificações de Coreia do Sul e Austrália às semifinais da Copa da Ásia de 2015 na última quinta-feira (22), outros dois jogos decidiram os últimos semifinalistas do torneio continental nesta sexta-feira (23). E o que não faltou foi emoção até o último minuto.

Às 04h30m, horário de Brasília, a bola rolou para o clássico entre Irã e Iraque no Canberra Stadium, na capital australiana. A partida teve todos os ingredientes necessários para "apimentar" um confronto recheado de rivalidade tanto dentro quanto fora das quatro linhas, remontando às épocas das antigas civilizações da Pérsia e da Mesopotâmia: expulsão, polêmica, lances duros e muitos gols, inclusive nos instantes finais.

Os iranianos saíram na frente aos 24 minutos da primeira etapa, quando o meia-atacante Sardar Azmoun aproveitou cruzamento da direita e cabeceou para o fundo das redes.

Com 43 minutos no relógio, o lateral-esquerdo Mehrdad Pooladi, do Irã, se envolveu em uma confusão com Hashim Hassan, goleiro do Iraque, e foi expulso ao ver seu segundo cartão amarelo na peleja. A decisão foi bastante contestada pelos Melli, os quais alegaram que a confusão fora iniciada pelo arqueiro adversário.

A vantagem numérica facilitou a vida dos Leões da Mesopotâmia, que chegaram ao empate com Ahmed Yasin aos 11 minutos do segundo tempo. Passados 90 minutos, o marcador apontava a igualdade em um gol, fato que obrigou a realização de uma prorrogação.

No tempo extra, logo aos três minutos, o Iraque chegou à virada com o capitão Younis Mahmoud. A bola foi alçada à área, a zaga iraniana tentou afastar, e o atacante marcou de "peixinho".

Mesmo com um homem a menos, o Irã não se abateu. Dez minutos após a reviravolta rival, o meia Morteza Pouraliganji instituiu nova igualdade no placar em cabeceio, depois de cobrança de escanteio: 2 a 2.

E não parou por aí. Os últimos cinco minutos de prorrogação foram uma epopeia. Aos 11 minutos da etapa complementar, Kasim foi derrubado na área, e o juiz não hesitou em marcar a penalidade máxima. Dhurgham Ismail converteu a cobrança e recolocou os Leões à frente.

Sem qualquer outra escolha, os Melli partiram para o ataque na base do abafa. O goleiro Alireza Haghighi aproveitou escanteio para ir à área e tentar ser herói. Após bate-rebate na área, a pelota acertou o travessão e o atacante Reza Ghoochannejhad mostrou-se oportunista ao cabeceá-la para o fundo do barbante. Com a contagem de 3 a 3, a vaga na semifinal foi decidida nos pênaltis.

O iraniano Hajsafi e o iraquiano Abdulameer desperdiçaram as primeiras tentativas. Pouraliganji, Salim, Nekounam, Ismail, Hosseini, Adnan, Ghafouri e Mahmoud converteram suas chances, e a disputa chegou à fase das cobranças alternadas. Nela, Jahanbakhsh, Kasim, Teymourian e Hussein venceram os arqueiros.

Na oitava cobrança do Irã, o meia Amiri acertou a trave. Coube a Shakir classificar o Iraque à próxima fase: 7 a 6. O próximo adversário será a Coreia do Sul, que despachou o Uzbequistão na prorrogação. O encontro será na próxima segunda-feira (26), às 7h de Brasília, no Stadium Australia, em Sydney.

Mais tarde, às 07h30m de Brasília, Japão e Emirados Árabes Unidos entraram em campo em Sydney, para decidir o último semifinalista da copa asiática.

Não demorou muito e os EAU ficaram em vantagem com um belo gol do meia Ali Mabkhout, logo aos sete minutos de partida. Não era a primeira vez que o camisa 7 ia às redes nos instantes iniciais. Na primeira fase, contra o Bahrein, ele fez o gol mais rápido da história da Copa da Ásia, aos 14 segundos.

Atuais campeões do torneio, os japoneses partiram para o campo de ataque, e o embate se tornou um jogo de ataque contra defesa. O empate veio na reta final, aos 36 minutos do segundo tempo, com um belo gol do meia Gaku Shibasaki. A pressão continuou, mas a virada não veio. Foram 36 chutes a gol dos Samurais contra apenas seis dos Al-Abyad.

Depois de uma prorrogação burocrática, com o cansaço físico pesando no desempenho de ambas as seleções, a definição ficou por conta dos pênaltis. Beneficiados pela penalidade desperdiçada por Honda, os emiratenses começaram construindo uma valiosa vantagem - Abdulrahman e Ali Mabkhout converteram suas tentativas, mesmas situações de Hasebe e Shibasaki - até a cobrança perdida por Esmaeel.

Toyoda, Hassan, Morishige e Fardan deram continuidade aos gols, e o desempate veio através das alternadas. Kagawa acertou a trave, e Ahmed colocou os Emirados Árabes na semifinal: 5 a 4. Terminava ali o sonho do quinto título continental dos nipônicos.

Agora, o jovem selecionado dos EAU, cuja média de idade é de 25,3 anos, terá pela frente a anfitriã Austrália. O compromisso está marcado para a próxima terça-feira (27), no Newcastle Stadium, em Newcastle, às 7h da manhã, horário de Brasília.