Técnico do Wolfsburg relata dificuldades enfrentadas após morte de Malanda

O início de 2015 reservou uma trágica notícia para o futebol alemão: no último dia 10, o volante Junior Malanda, do Wolfsburg, faleceu em um acidente automobilístico. A morte do jovem de 20 anos, que era considerado uma das maiores promessas do futebol belga, deixou o mundo do futebol comovido.

Em entrevista à revista alemã Kicker, o técnico Dieter Hecking relatou as dificuldades que o elenco vem enfrentando após a irreparável perda.

"Chegamos a um ato de equilíbrio muito difícil", disse o treinador alemão. "Mas o que fazemos a cada dia é um passo a mais para chegar à normalidade", concluiu.

"Eu não posso avaliar e chegar a alguma conclusão, mas tenho uma enorme confiança na equipe. Acredito que iremos superar isso", afirmou.

Hecking, que está nos alviverdes desde 2012, chamou a responsabilidade e vem procurando confortar o elenco neste momento de muita dor e saudade.

"Não consegui segurar as lágrimas (ao saber da morte de Junior Malanda). Ele me ajudou muito (enquanto defendeu o clube)", admitiu. "Há momentos em que me retiro para chorar. Mas também é verdade que preciso da equipe, e os jogadores necessitam de uma 'âncora'. Eu noto que eles confiam em mim", comentou o comandante.

Por fim, o profissional de 50 anos fez um breve balanço sobre seu trabalho à frente do VfL. A equipe terminou o primeiro turno da Bundesliga na vice-liderança, com 34 pontos - 11 a menos que o líder Bayern de Munique -, e se classificou para os 16 avos de final da Uefa Europa League. O adversário dos alemães na próxima fase da competição continental será o Sporting Lisboa.

"(O êxito) Para mim, vem sendo um incentivo para mostrar aos céticos", alfinetou.

Ele também falou sobre o futuro. "Eu ainda tenho um ano e meio de contrato, isso é muito tempo. Se Klaus Allofs quiser conversar comigo, poderemos falar sobre todas as pretensões do VfL Wolfsburg. Temos tudo para trabalhar com sucesso", finalizou.

Ao receberem a notícia da morte da jóia do Wolfsburg, vários jogadores postaram mensagens de condolências nas redes sociais. No dia seguinte à tragédia, os torcedores dos Lobos fizeram uma passeata na cidade homônima, com o intuito de relembrar Malanda, e prestaram uma homenagem ao ex-cabeça-de-área nos arredores da Volkswagen Arena, casa do clube.

De acordo com o jornal belga DH, o zagueiro Anthony D'Alberto, ex-Anderlecht e atualmente sem clube, era o condutor do veículo, que capotou em uma autoestrada próxima à cidade de Porta Westfalica, na região central da Alemanha. Ainda de acordo com o diário, o automóvel estava a 150km/h, e D'Alberto não tinha licença para dirigir. Ele e outro jogador presente no carro, o também zagueiro Jordan Atheba, sofreram fraturas, estão hospitalizados e não correm risco de vida.

O funeral foi realizado na última terça-feira (20), em Bruxelas, na Bélgica, e contou com a presença de familiares e amigos de Malanda, bem como de jogadores, comissão técnica e dirigentes dos Wölfe.

No dia do sepultamento, o site oficial da Bundesliga publicou um vídeo em tributo ao atleta. Na próxima rodada, marcada para acontecer no último final de semana de janeiro, será respeitado um minuto de silêncio em memória do jogador.