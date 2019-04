Real Madrid confirma contratação do volante Lucas Silva, ex-Cruzeiro

Após anunciar a contratação do meia norueguês Martin Odegaard na noite da última quinta-feira, o Real Madrid acertou mais uma contratação para o restante da temporada 2014/15. Trata-se do volante brasileiro Lucas Silva, que se destacou no Cruzeiro na última edição do Campeonato Brasileiro, sendo a revelação da competição e, ainda por cima, na seleção do campeonato. O clube merengue deverá desembolsar em torno de 14 milhões de euros por uma das promessas do futebol brasileiro.

Lucas Silva, 21, é conhecido por ser um volante que gosta de chegar bem no ataque aproveitando sua ótima finalização de longa distância, tanto que marcou belos gols pela camisa da raposa em 2014. É uma contratação que dará mais qualidade ao recheado meio campo merengue, que já tem bastante qualidade com Toni Kroos, Luka Modric, Isco e James Rodríguez. Com a contusão de Modric, o brasileiro deverá ter um lugar no banco de reservas da equipe, além de que Asier Illarramendi deve ser negociado com o Athletic Bilbao.

A contratação do volante já tinha sido praticamente oficializada na última quinta-feira (22), quando o vice-presidente do Cruzeiro, Márcio Rodrigues, disse: "O Lucas Silva está fechado e o anúncio da sua saída deverá ser feito ainda nesta quinta-feira. Não há como contornar. Chega uma hora em que o atleta quer ir, o empresário pressiona e ainda vem o salário alto da Europa", afirmou o gerente. Mas a contratação acabou sendo oficializada nesta sexta-feira (23) pelo clube espanhol.

O clube mineiro ganhará cerca de 7 milhões de euros (21 milhões de reais) com a negociação, pois o clube é detentor de 30% dos direitos do volante. Com isso, Lucas Silva irá ceder mais 10%, que é sua parte, além de outro investidor, que também cederá 10%. Com isso, o clube ficará com 50% dos direitos econômicos na negociação.

O Real Madrid soltou uma nota oficial anunciando a contratação do jogador: "Real Madrid e Cruzeiro Esporte Clube chegaram a um acordo par a transferência do jogador Lucas Silva, que chega vinculado ao clube até 30 de junho de 2020. O jogador será apresentado na noite do dia 26 de janeiro [segunda-feira], no Santiago Bernabéu."