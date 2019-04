Monaco compra passe do meia Bernardo Silva junto ao Benfica

O meia português Bernardo Silva, um dos destaques do Monaco na atual temporada, foi adquirido de forma definitiva pelos monegascos. Revelado pelo Benfica, o jogador pertencia ao clube lisboeta até a última quarta-feira (21), quando os Encarnados anunciaram em seu site oficial a venda do atleta à equipe do principado. As Águias embolsaram 15,75 milhões de euros ao negociarem o meio-campista.

"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD, em cumprimento do disposto no artigo 248º do Código dos Valores Mobiliários, informa que chegou a acordo com o AS Mônaco para a transferência a título definitivo dos direitos desportivos e economicos do atleta Bernardo Silva, pelo montante de € 15.75", diz o comunicado.

Bernardo iniciou sua carreira profissional em 2013, pelo Benfica B, equipe que disputa a segunda divisão portuguesa. Com sete gols em 38 jogos pela Segunda Liga, foi eleito o melhor jogador do campeonato na temporada 2013/2014. Apesar do bom desempenho pelo time B do SLB e das passagens pelas seleções de base de Portugal, o jovem de 20 anos não foi muito aproveitado na equipe profissional, comandada por Jorge Jesus desde 2009.

Ainda chegou a jogar três partidas pelo elenco principal: uma pela Primeira Liga, uma pela Taça da Liga e outra pela Taça de Portugal. Em 7 de agosto de 2014, foi emprestado ao Monaco para adquirir experiência.

"Sinto que o Bernardo Silva é um jovem que nestes seis meses foi capaz de valorizar-se muito, que tinha pouca experiência da Primeira Liga, visto que na temporada passada competia no segundo escalão português. Nestes seis meses, conseguiu evoluir bastante, passando de ser algumas vezes utilizado como titular do Monaco", disse Leonardo Jardim, técnico do Monaco, em entrevista à emissora Antena 1 nesta sexta-feira (23).

"Sinto que colaborei nessa evolução, mas a responsabilidade é dele", concluiu o compatriota de Bernardo Silva.

Em sua conta oficial na rede social Instagram, o meia se despediu da torcida benfiquista e garantiu que não deixará de acompanhar o time o qual defendeu por 12 anos.