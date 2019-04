Com emprego de Inzaghi em jogo, Milan visita a Lazio para se recuperar na Serie A

Após uma sequência negativa no campeonato, o Milan terá mais uma chance de se reabilitar na competição. Na tarde deste sábado (24), às 17h45 (de Brasília), o rossonero vai até Roma, no Stadio Olimpico, encarar a Lazio, pela 20ª rodada da Serie A.

Além de o jogo ser crucial para as pretensões do Milan na competição, pode ocasionar, em uma eventual derrota, a demissão do treinador Filippo Inzaghi. De acordo com a imprensa italiana, o emprego de ‘Pippo’ está por um fio, visto que seus comandados não vencem na Serie A há cinco rodadas, desde dezembro de 2014, quando bateram o Napoli no San Siro por 2 a 0.

Para fugir desta situação, segundo o que foi relatado pela mídia italiana durante a semana, Inzaghi precisa levar o time de Milão, que ocupa a oitava colocação com 26 pontos, à vitória nos próximos dois desafios contra a Lazio (além do jogo deste sábado, haverá outro na terça-feira (27) pela Coppa Italia, valendo classificação às semifinais) caso Inzaghi queira permanecer no comando técnico do Milan.

Já a situação da Lazio é um pouco mais confortável a dos rossoneri. Os laziali estão na quinta colocação com 31 pontos e ocupam no momento uma vaga para a Uefa Europa League. Porém, o time da capital não vence há dois jogos, e, mesmo com o desfalque do brasileiro Felipe Anderson, que sofreu uma lesão no joelho esquerdo quando estava treinando, espera repetir atuações sobre Sampdoria (3 a 0) e Roma (2 a 2) para buscar a vitória neste sábado.

Treinador da Lazio, Pioli não liga para crise no Milan e pondera: “Temos que jogar com mais consistência”

O treinador Stefano Pioli avisou em entrevista coletiva concedida na sexta-feira (23) que não está preocupado com a crise que o Milan vivencia na temporada. Os rossoneri chegaram a liderar a Serie A no início do campeonato, mas caíram de produção e agora ocupam a oitava colocação, tendo obtido apenas dois pontos nos últimos cinco jogos disputados.

Para Pioli, o Milan precisa se preocupar bastante com a Lazio e minimiza a fase dos adversários. “Crise no Milan? Eu não sei; não me importo. Estou pensando somente nas dificuldades que vamos apresentar no jogo. Nós estamos preparados, e não fomos abalados pelo resultado negativo na última rodada [derrota para o Napoli por 1 a 0]”, disse.

Em seguida, o italiano relembrou o primeiro jogo contra o Milan, na primeira rodada do campeonato, onde os laziali perderam no San Siro por 3 a 1. Ele ainda afirma que a Lazio precisa ser mais consistente.

“Temos que jogar com mais consistência para competir durante 90 minutos. No primeiro jogo contra o Milan, jogamos bem, mas fomos ingênuos. Nós estávamos no início da temporada, onde os resultados não estavam a nosso favor, mas apresentamos um bom futebol. Temos que melhorar a cada jogo”, analisou.

Por fim, Pioli falou sobre o jogo de terça-feira contra o próprio Milan, válido pelas quartas de final da Coppa Italia. “São dois jogos que queremos vencer, mas agora estamos pensando no jogo de sábado. Dito isso, queremos jogar bem as duas competições [Serie A e Coppa Italia]”, conclui.

Despreocupado com boatos de demissão, Inzaghi minimiza situação: “Prefiro falar de futebol”

Filippo Inzaghi não parece estar na ‘corda bamba’ no Milan. Em sua entrevista coletiva antes de viajar para Roma, o treinador descartou as especulações da imprensa italiana sobre uma provável demissão e disparou contra as mesmas: “Contra a Lazio, temos que provar em campo, pois a fofoca não conta para nada”.

O treinador se mostrou confiante para a partida contra o time biancoceleste e minimizou a situação do clube rossonero na classificação. “Todas as partidas são decisivas para mim. Temos duas partidas difíceis contra a Lazio, mas, ao mesmo tempo, bonitas. Nada está comprometido porque estamos em uma posição normal na tabela”, disse.

O jornal italiano La Repubblica publicou uma matéria na última quinta-feira (24) cravando que o presidente do Milan, Silvio Berlusconi, já havia decidido demitir Inzaghi ao final da temporada, e o nome mais quente do momento era o de Luciano Spalletti, ex-Zenit e Roma. Pippo, contudo, deu a entender que a especulação é equivocada.

“O presidente me liga duas vezes por dia na semana. Gosto muito da sua proximidade. A situação do clube não está fácil, mas estou certo que sairemos dessa”, alertou, que completou: “Montolivo queria conversa comigo, pois estava irritado com o que estava escrito nos jornais. Prefiro falar de futebol”.

Inzaghi também comentou sobre o mercado de transferências. “O clube sempre está muito atento ao mercado, mas para mim as melhores aquisições seriam o retorno dos jogadores que não estão à disposição por contusões”, ressaltou.

Por fim, Pippo reiterou a força do elenco e assegura estar confiante para partida contra a Lazio. “O elenco demonstrou que, quando está bem, pode jogar bem contra qualquer time. Não vejo a hora de chegar sábado, porque estou convencido que faremos uma grande partida”, finalizou.