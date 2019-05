Atacante Gilardino acerta retorno à Fiorentina após três anos

Campeão do Mundo com a Itália em 2006, Alberto Gilardino está de volta à Fiorentina. Em 2014, Gila atuou no Guangzhou Evergrande, da China e chega por empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra por 1,5 milhão de euros. O atacante de 32 anos é o segundo reforço da Viola nessa janela de transferências de inverno. Assim como Gilardino, Diamanti também chegou do Guangzhou.

Em sua chegada a Florença, Gilardino se disse contente pelo retorno e agradeceu a confiança do clube em seu futebol. "Estou muito feliz. Estou de volta com muita vontade. Eu digo muito obrigado ao presidente e a todos que me queriam aqui".

Gilardino começou sua carreira no Piacenza em 1999 e passou pelo Verona e Parma, onde se destacou e foi contratado pelo Milan em 2005, onde conquistou a Champions League 2007-08 e ainda a Copa do Mundo com a Azzurra em 2006. Gila chegou à Fiorentina para a temporada 2008-09 e com a camisa viola marcou 59 gols em 142 jogos entre 2008 e 2012. Após a saída do time de Florença, jogou no Genoa e no Bologna, antes de se aventurar no futebol chinês. No Guanghzou, marcou cinco gols em 16 jogos. Pela Seleção Italiana, foram 19 gols em 57 jogos.

A Fiorentina está na 6ª colocação da Serie A e enfrenta a vice-líder Roma no próximo domingo (25), às 17h45 (horário de Brasília). Gilardino ainda não fica a disposição para o jogo, mas estará nas tribunas para assistir a partida no Artemio Franchi.