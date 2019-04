Lazio vira no segundo tempo sobre o Milan e reassume terceiro lugar

Nesse sábado (24), a Lazio recebeu o Milan no Stadio Olímpico em Roma, pela 20ª rodada da Serie A. Os laziale venceram importante duelo por 3 a 1 com dois gols de Parolo e um de Klose e se consolidaram na busca por vagas nas competições européias da próxima temporada. Já o Milan que foi as redes com Menez, amarga mais um jogo sem vencer e agora somam-se cinco partidas sem vitória pela Serie A.

Com o resultado, a Lazio volta momentaneamente à terceira posição da Serie A com 34 pontos na tabela. O Milan estaciona em seus 26 pontos e no modesto nono lugar na tabela, podendo ainda ser ultrapassado.

No primeiro tempo, apesar do domínio da Lazio, quem marcou foi o Milan com Menez, logo aos 4 minutos de jogo. O Diavolo só não levou gols na primeira etapa porque tinha o goleiro Diego López em noite inspirada. Na segunda etapa, o panorama foi diferente. O domínio laziale foi mantido, mas a equipe soube aproveitar as bobeiras da defesa rossonera e virou a partida.

Milan e Lazio voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (27), agora em partida válida pelas quartas-de-final da Coppa Italia que será realizada no estádio do San Siro, ás 18h (horário de Brasília).

Milan abre o placar no início e Diego López segura pressão

O jogo começou quente logo de início quando com um minuto de jogo, aconteceu a primeira polêmica da partida. Radu caiu na área após contato com Bonaventura e p árbitro Mazzoleni marcou apenas tiro de meta, causando uma pequena confusão com troca de empurrões que resultou em cartões para os zagueiros Alex e Radu. Quase em seguida, aos quatro minutos, Menez roubou a bola de Basta no meio campo e partiu para cima da defesa laziale, ajeitou para a perna esquerda e bateu forte sem chances para Marchetti, marcando seu décimo gol na competição.

Daí em diante, só a Lazio atacava, partindo com força em busca do empate, que só não saiu aos 24 minutos pois o espanhol Diego López operou um milagre. Klose recebeu lançamento e rolou para Candreva que chutou forte, mas uma defesaça do arqueiro rossonero evitou o empate. A Lazio seguia pressionando, porém com muitos erros de passe e de finalização e a primeira etapa terminou com a vitória parcial do Milan.

Lazio aproveita falhas defensivas do Milan e garante a virada

No segundo tempo, o domínio da Lazio continuou, mas dessa vez a equipe da casa aproveitou bem as chances que teve. Com três minutos, Klose cruzou na área e Parolo pegou de primeira, livre para empatar o jogo. O Milan que já não se apresentava bem, sentiu o gol e aos seis minutos veio a ducha de água fria. Montolivo tentou um recuo, mas pegou o zagueiro Mexes desprevinido e acabou deixando o goleador Klose cara a cara com Diego López. O alemão não perdoou e marcou o gol da virada para delírio da torcida da casa.

Após tomar dois gols, Inzaghi tentou mudar o time com duas alterações; saíram Bonaventura e Van Ginkel e entraram Cerci e Pazzini, mas de nada adiantou. A Lazio seguia melhor, com posse de bola e um futebol intenso e o Milan apático e sem alma.

Quase no fim da partida, a Lazio deu o golpe de misericórdia no time de Inzaghi. Após belo lançamento do campo defensivo, Candreva partiu livre e rolou para o meio da área onde estava Djordjevic que pisou na bola (e se contundiu seriamente), mas ela acabou sobrando nos pés de Parolo que encheu o pé e deu números finais a partida. Nos acréscimos, a partida teria a sua última polêmica. O capitão da Lazio, Mauri chutou o francês Mexès no meio campo, o que causou a ira do zagueiro do Milan. Mexès agrediu o jogador adversário, foi expulso e precisou ser contido por Muntari e Abate, apesar da falta ter sido marcada a favor do Diavolo.