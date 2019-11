Roma visita embalada Fiorentina tentando não se afastar da liderança da Serie A

Em Florença, a Roma tem um desafio complicado para manter-se na luta pelo título. O jogo contra a Fiorentina, embalada por três vitórias consecutivas e na 6ª posição é um teste difícil que os romanistas terão que vencer para não se afastar ainda mais da Juventus, que tem cinco pontos de vantagem na ponta da Serie A.

No primeiro turno, Nainggolan e Gervinho marcaram os gols da vitória da Roma sobre a Viola por 2 a 0. Na história, o confronto entre as equipes é muito equilibrado. Em 152 jogos na Serie A, foram 48 vitórias da Fiorentina, 47 da Roma e 57 empates. Apesar do histórico equilibrado, o time da casa tentará quebrar um tabu: a última vitória viola nesse confronto foi em abril de 2012 - 2 a 1, em Roma.

Além do jogo deste domingo (25), Fiorentina e Roma ainda vão se enfrentar nas quartas de final da Coppa Italia. A eliminatória será em jogo único e partida vai ser realizada em Roma, no dia 3 de fevereiro.

Em boa fase, Fiorentina quer confirmar sequência positiva

Em 6º lugar na Serie A, com 30 pontos, a Fiorentina vem se recuperando após um começo muito irregular. Com apenas uma derrota nos últimos oito jogos no Campeonato Italiano e com três vitórias seguidas contando todas as competições, a Viola vem em ascenção para o duelo contra a Roma. A vitória por 3 a 1 sobre a Atalanta pela Coppa Italia na última quarta-feira (21), além de garantir a Viola nas quartas de final, deu moral para o atacante Mario Gómez, que vinha em má fase, mas marcou dois gols importantes para garantir a vaga na sequência da competição.

O treinador da Viola, Vincenzo Montella destacou a força da Fiorentina e disse que o desafio para a Roma será grande. "Para eles é um desafio delicado na luta Scudetto, mas nós queremos muito vencê-los". Ex-técnico e ex-jogador da Roma, Vincenzo Montella nunca venceu os romanistas como treinador. Em oito jogos, foram dois empates - como treinador do Catania - e seis derrotas. Desde que Montella assumiu a Fiorentina, foram seis confrontos, todos vencidos pela Roma.

Montella também comentou sobre a possível saída de Cuadrado, assediado pelo Chelsea. "Ele tem uma cláusula de rescisão de 35 milhões, se alguém pagar e ele aceitar a oferta nenhum de nós pode fazer nada, mesmo nos últimos dias do mercado. Para nós não está à venda, mas a cláusula está a frente de nossa vontade", explicou.

Para a partida contra a Roma, Montella tem vários desfalques importantes. Giuseppe Rossi, que se recupera de lesão e só deve voltar em fevereiro. Bernardeschi tem uma previsão ainda mais tardia para retornar: abril. Além deles, Aquilani, Badelj e Lazzari também estão tratando de lesões mais leves. Savic ainda tem dois jogos para cumprir suspensão por uma cotovelada na partida contra o Parma. Recém-contratado, Gilardino assistirá o jogo das tribunas. A novidade é Diamanti, convocado pela primeira vez à uma partida da Serie A.

Instável, Roma precisa de boa atuação para vencer em Florença

Apesar dos nove jogos de invencibilidade na Serie A, a Roma não vem fazendo grandes atuações. A vitória na Coppa Italia por 2 a 1 na prorrogação contra o Empoli, na última terça-feira (20), contando com um pênalti muito polêmico, aumentou a dúvida sobre a força do time para desafiar a Juventus na luta pelo título. Com dois empates contra Lazio e Palermo nas últimas rodadas da Serie A, a diferença que era de um ponto, aumentou para cinco e pode crescer ainda mais caso a Roma não vença no Artemio Franchi.

O técnico Rudi Garcia criticou a descrença na capacidade de sua equipe e disse que ainda há muito tempo para a Roma alcançar a Juve. "Eu não sei porque há todo esse ceticismo. Ainda há 57 pontos a serem disputados e vamos olhar para frente. Estamos muito instpaveis detro do mesmo jogo, por isso temos de fazer melhor e sermos mais consistente. Mas os números nos dizem que somos a segunda melhor Roma de todos os tempos e nós temos que estar confiantes".

Contra a Fiorentina, Garcia terá o retorno de Torosidis, recuperado de lesão. Leandro Castan, que se recuperada de uma cirurgia no cérebro, ainda está fora. Além do brasileiro, Gervinho e Keita servem suas seleções na Copa Africana de Nações e também não estão disponíveis.