Coreia do Sul e Austrália vão à final da Copa da Ásia

Estão definidos os finalistas da Copa da Ásia de 2015. Integrantes do Grupo A na primeira fase, Coreia do Sul e Austrália se reencontrarão na grande decisão, a ser jogada no próximo sábado (31), às 7h de Brasília, no Stadium Australia, em Sydney.

Na última segunda-feira (26), os sul-coreanos, que haviam despachado o Uzbequistão nas quartas de final, mediram forças com o Iraque, que vinha de uma épica vitória sobre o rival Irã nos pênaltis. Os Tigres venceram pela contagem de 2 a 0.

O placar no Stadium Australia foi inaugurado aos 20 minutos do primeiro tempo, quando, após falta cobrada para a área, o atacante Lee Jung-Hyup subiu mais que os zagueiros adversários e testou para o fundo das redes. A passagem à final foi carimbada com o tento do defensor Kim Young-Kwon, que foi se aventurar no ataque e arriscou um chute da entrada da área. A bola ainda desviou em um jogador iraquiano antes de entrar na meta defendida por Hassan.

Agora, os Reds, que confirmaram presença numa decisão de Copa da Ásia depois de 27 anos - em 1988, no Qatar, foram derrotados pela Arábia Saudita nos pênaltis -, buscam quebrar outro tabu: o de ser campeão continental e quebrar um hiato de 55 anos.

A segunda - e última - taça da Asian Cup veio em 1960, época em que sediaram o torneio, à época um quadrangular final, e foram campeões com três vitórias em três jogos, contra as seleções de Israel - hoje filiada à Uefa por questões políticas -, Taipei e o antigo selecionado do Vietnã do Sul. O primeiro título veio quatro anos antes, em uma competição no mesmo formato, com vitórias sobre Israel e Vietnã do Sul e um empate com a anfitriã Hong Kong.

Nesta terça-feira (27), os organizadores da competição entraram em campo contra os Emirados Árabes Unidos, sensação do mata-mata, no Newcastle Stadium, na cidade homônima. Nas quartas, os Cangurus superaram a China, e os emiratenses eliminaram o Japão, atual campeão do certame.

A vitória australiana foi construída nos 15 minutos iniciais.Com quatro minutos no relógio, o zagueiro Trent Sainsbury aproveitou escanteio e cabeceou às redes, abrindo o placar para os Socceroos. Aos 14, outro defensor, o lateral Jason Davidson, sacramentou a ida dos donos da casa à final após bate-rebate na área.

Filiada à AFC desde 2006, a Austrália chega à grande final de uma copa asiática pela segunda vez consecutiva. Quatro anos atrás, no Qatar, em sua segunda participação, foi derrotada pelo Japão na prorrogação. Em 2007, na sua temporada de estreia no torneio, os japoneses também foram a "pedra no sapato". Desta vez, nas quartas de final, quando o confronto foi decidido nos pênaltis.

No sábado a seguir, os australianos reencontrarão seu algoz da fase de grupos. Pela terceira rodada, a Coreia do Sul venceu os mandantes por 1 a 0 e os ultrapassou na tabela de classificação. A chance de vingança por parte da Austrália e a oportunidade de quebrar um longo tabu do lado da Coreia do Sul são ingredientes que servirão para apimentar o duelo.

Na véspera da decisão (sexta-feira, dia 30), Iraque e EAU decidem o terceiro lugar no Newcastle Stadium, às 7h, horário de Brasília.