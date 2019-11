Valencia anuncia renovação com Paco Alcácer até 2020

Uma das promessas espanholas para a Eurocopa 2016 e para a Copa do Mundo 2018, o atacante Paco Alcácer, de 21 anos, acertou sua renovação de contrato com o Valencia até 2020. Já vinha se discutindo esta renovação faz um tempo nos bastidores do clube, e nesta terça-feira (27), finalmente foi oficializada a renovação. Clubes como Arsenal, Chelsea e Liverpool manifestaram interesse pelo jovem centroavante, mas o clube espanhol foi rápido e garantiu a permanência do atleta por mais cinco anos.

Paco se mostrou bastante contente com a renovação contratual, dizendo que é um orgulho continuar vestindo a camisa do clube que lhe deu as primeiras oportunidades no futebol,

"Estou muito feliz e orgulhoso de seguir mais cinco anos aqui, e, especialmente, agradecer ao clube pela confiança que estão me dando. O que eu tenho a fazer é devolvê-lo com objetivos e contribuir com a equipe tudo o que puder."

Sobre os objetivos citados na frase, o atacante disse que espera ajudar com que o clube volte a disputar a Uefa Champions League: "O objetivo do Valencia é retornar a jogar na Europa. A Liga dos Campeões é o objetivo principal, e, pessoalmente, quero fazer o bem aqui". Lembrando que o Valencia é o quarto colocado na La Liga, posição que faz com que o clube se classifique para a fase preliminar da Champions League.

Para finalizar, Alcácer agradeceu aos torcedores do clube Che, e diz que vai trabalhar para melhorar cada vez mais: "Para os fãs, tudo o que posso dizer é obrigado por tudo. Sempre animam até mesmo quando estamos mal, sempre incentivando a equipe. Eu vou continuar trabalhando para ser um melhor jogador e levar o Valencia para onde ele pertence." - finalizou.