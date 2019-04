Casillas revela buscar novos ares na carreira e desejo de atuar na Major League Soccer

Conhecida mundialmente como o destino de muito craques, a Major League Soccer poderá ganhar mais uma estrela. Trata-se do goleiro e capitão do Real Madrid, Iker Casillas. O arqueiro de 33 anos revelou em entrevista ao “Wall Street Journal” a vontade de atuar nos Estados Unidos em busca de uma “nova aventura” na carreira.

“Seria incapaz de deixar o Real Madrid e fechar com um clube concorrente. Talvez seja melhor optar por uma aventura nova e diferente, como o futebol dos EUA. Não escondo, gostaria de tentar a MLS. Seria agradável respirar novos ares no futebol e acordar todos os dias e lembrar o tempo que vivi no Real Madrid.”

Casillas chegou ao Real Madrid com apenas 10 anos de idade. O goleiro viveu momentos de glória no time merengue, como a conquista de três títulos da Champions League e cinco do campeonato espanhol. Além dos troféus levantados pelo clube, Casillas também foi campeão da copa do mundo de 2010, pela Espanha.

A MLS vem chamando a atenção do mundo nos últimos anos pelas contratações de impacto que chegaram na liga. Nomes como o do também espanhol David Villa e dos ingleses Frank Lampard e Steven Gerrard, além do brasileiro Kaká, fizeram com que a liga se tornasse um dos maiores desejos dos atletas do mundo todo.